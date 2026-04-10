Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Malpica

Los monitores de la Escola de Surf de Malpica rescatan a un padre y a su hija en Area Maior

Estaban jugando con un corcho en la zona próxima al Caldeirón cuando las corrientes los arrastraron mar adentro

Manuel Froxán Rial
10/04/2026 21:26
El padre abrazando a su hija una vez rescatados
El padre abrazando a su hija una vez rescatados
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Los surfistas de la firma One Surf Academy que se encarga de la Escola de Surf de Malpica rescataron ayer a media tarde a un padre y a su hija cuando se los llevaban las corrientes en la playa Area Maior de la localidad. 

Ocurrió alrededor de las 18 horas cuando el progenitor y la niña, de unos 10 años, estaban jugando en el agua con un corcho y se acercaron a un falso remanso próximo a la zona de O Caldeirón en el que debajo de un manto superficial de aparente calma hay fuertes corrientes, que no tardaron en llevárselos. 

El azar quiso que el director de la Escola, Toni Varela. y tres monitores más– Xián, Víctor y Mireia– que estaban cambiándose en los vestuarios tras las clases que imparten todos los viernes, se percatasen de lo que ocurría y pusieran en marcha un dispositivo de rescate, además de avisar a Salvamento por si fuese necesaria su intervención. 

No hizo falta porque Xián y Víctor con sus tablas lograron llegar hasta los veraneantes en apuros, que ya estaban unos 70 metros mar adentro, y poco a poco fueron sacándolos hasta llegar a la orilla, a donde llegaron exhaustos. 

Dos vidas más salvadas por los surfistas.

Los surfistas alcanzaron a los bañistas cuando las corrientes ya los habían arrastrado unos 70 metros mar adentro
Los surfistas alcanzaron a los bañistas cuando las corrientes ya los habían arrastrado unos 70 metros mar adentro
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El padre abrazando a su hija una vez rescatados

Los monitores de la Escola de Surf de Malpica rescatan a un padre y a su hija en Area Maior
Manuel Froxán Rial
El pesquero se hundió a dos millas al noroeste de los Baixos de Baldaio

Rescatados sanos y salvos los tres tripulantes de un pesquero hundido en los Baixos de Baldaio
Redacción
El ideal gallego

Malpica organiza la IV Xuntanza de Maiores para el 2 de maio en el Campo da Festa de Seaia
Redacción
Cocido O Quinteiro de Buño

La asociación O Quinteiro de Buño organiza una excursión a Allariz y al Pazo de Oca
Redacción