Los monitores de la Escola de Surf de Malpica rescatan a un padre y a su hija en Area Maior

El padre abrazando a su hija una vez rescatados Cedida

Los surfistas de la firma One Surf Academy que se encarga de la Escola de Surf de Malpica rescataron ayer a media tarde a un padre y a su hija cuando se los llevaban las corrientes en la playa Area Maior de la localidad.

Ocurrió alrededor de las 18 horas cuando el progenitor y la niña, de unos 10 años, estaban jugando en el agua con un corcho y se acercaron a un falso remanso próximo a la zona de O Caldeirón en el que debajo de un manto superficial de aparente calma hay fuertes corrientes, que no tardaron en llevárselos.

El azar quiso que el director de la Escola, Toni Varela. y tres monitores más– Xián, Víctor y Mireia– que estaban cambiándose en los vestuarios tras las clases que imparten todos los viernes, se percatasen de lo que ocurría y pusieran en marcha un dispositivo de rescate, además de avisar a Salvamento por si fuese necesaria su intervención.

No hizo falta porque Xián y Víctor con sus tablas lograron llegar hasta los veraneantes en apuros, que ya estaban unos 70 metros mar adentro, y poco a poco fueron sacándolos hasta llegar a la orilla, a donde llegaron exhaustos.

Dos vidas más salvadas por los surfistas.