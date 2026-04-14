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Malpica

Nuevas reuniones del GALP Costa da Morte para evaluar la estrategia de desarrollo local participativo

Los primeros encuentros se llevará a cabo este jueves en Buño y el martes día 21 de abril en Camariñas y Barizo

Redacción
14/04/2026 23:05
Una reunión de archivo del Galp Costa da Morte
Una reunión de archivo del Galp Costa da Morte
EC
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El GALP Costa da Morte pone en marcha el proceso de evaluación intermedia de su estrategia de desarrollo local participativo, con el fin de comprobar el impacto y los resultados que tuvo su aplicación en el territorio. 

Se trata de un proceso de participación abierto y que pretende tener en cuenta la aportaciones y valoraciones de los distintos agentes sociales a través de encuestas y de reuniones en las que se presentarán los resultados obtenidos hasta el momento. 

La primera de esas reuniones se llevará a cabo mañana en el edificio de A Camposa de Buño. 

A las 10.00 se reunirá la mesa institucional, abierta también a agentes de empleo y desarrollo local y personal de los concellos que forman parte del GALP. 

Por la tarde, a partir de las 18.00, se celebrará la mesa de los sectores pesquero, económico y social. 

Los siguientes encuentros serán el martes día 21 de abril en un doble escenario: el espacio Agocho do Bico (10.00), en Camariñas; y La Ratona, en el puerto de Barizo (18.00). 

Desde el GALP se insiste en que la participación es muy importante, de cara a poder ayudar al GALP a optimizar la gestión del programa, haciendo que se adapte a las necesidades del territorio y mejore las condiciones socioeconómicas del mismo.

Balance

El GALP Costa da Morte dispone de 7 millones de euros en ayudas para la aplicación de la estrategia del fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura, en esta zona costera, en el período 2023-2029, de los cuales más de 5.700.000 euros van destinados a ayudas de promotores. 

A 31 de diciembre de 2025, se aprobaron ayudas por importe superior a los 4 millones de euros, alrededor del 58% del total, de los que más 2,7 millones corresponden a proyectos ya ejecutados y el resto a iniciativas que están en fase de materialización. 

Gracias a estos fondos europeos, se crearon 11 nuevas empresas y 19 empleos directos a jornada completa, en los proyectos subvencionados ya en funcionamiento. l

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