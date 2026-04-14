Nuevas reuniones del GALP Costa da Morte para evaluar la estrategia de desarrollo local participativo

Una reunión de archivo del Galp Costa da Morte EC

El GALP Costa da Morte pone en marcha el proceso de evaluación intermedia de su estrategia de desarrollo local participativo, con el fin de comprobar el impacto y los resultados que tuvo su aplicación en el territorio.

Se trata de un proceso de participación abierto y que pretende tener en cuenta la aportaciones y valoraciones de los distintos agentes sociales a través de encuestas y de reuniones en las que se presentarán los resultados obtenidos hasta el momento.

La primera de esas reuniones se llevará a cabo mañana en el edificio de A Camposa de Buño.

A las 10.00 se reunirá la mesa institucional, abierta también a agentes de empleo y desarrollo local y personal de los concellos que forman parte del GALP.

Por la tarde, a partir de las 18.00, se celebrará la mesa de los sectores pesquero, económico y social.

Los siguientes encuentros serán el martes día 21 de abril en un doble escenario: el espacio Agocho do Bico (10.00), en Camariñas; y La Ratona, en el puerto de Barizo (18.00).

Desde el GALP se insiste en que la participación es muy importante, de cara a poder ayudar al GALP a optimizar la gestión del programa, haciendo que se adapte a las necesidades del territorio y mejore las condiciones socioeconómicas del mismo.

Balance

El GALP Costa da Morte dispone de 7 millones de euros en ayudas para la aplicación de la estrategia del fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura, en esta zona costera, en el período 2023-2029, de los cuales más de 5.700.000 euros van destinados a ayudas de promotores.

A 31 de diciembre de 2025, se aprobaron ayudas por importe superior a los 4 millones de euros, alrededor del 58% del total, de los que más 2,7 millones corresponden a proyectos ya ejecutados y el resto a iniciativas que están en fase de materialización.

Gracias a estos fondos europeos, se crearon 11 nuevas empresas y 19 empleos directos a jornada completa, en los proyectos subvencionados ya en funcionamiento. l