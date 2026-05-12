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Malpica

La Diputación contribuye con 12.000 euros a la modernización de la lonja de Malpica

La subvención permitió al pósito adquirir una carretilla elevadora eléctrica y una transpaleta

Redacción
12/05/2026 21:52
Vista de la dársena de Malpica
EC
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La Diputación de A Coruña ha concedido una ayuda de 12.000 euros a la Cofradía de Pescadores de Malpica para financiar el proyecto ‘Cerco Sostible 4.0’, una iniciativa orientada a la modernización tecnológica y a la mejora de la seguridad en la cadena de valor de la lonja malpicana. 

La subvención permitirá adquirir una carretilla elevadora eléctrica y una tanspaleta manual inoxidable, a fin de hacer más ágiles, seguros y eficientes los trabajos diarios de descarga, traslado, almacenamiento y expedición del pescado y el marisco. 

La nueva carretilla elevadora eléctrica posibilitará reducir emisiones, ahorrar costo en combustible, mejorar la calidad del aire en las instalaciones y facilitar el movimiento de cargas pesadas con mayores garantías de seguridad. 

Por su parte, la transpaleta inoxidable está pensada para un uso intensivo en un ambiente marino, con alta resistencia a la corrosión, mejores condiciones higiénicas y una vida útil más larga. 

La actuación busca reforzar el papel de la rula como clave para el sector del cerco en la comarca, pero también para otras actividades pesqueras y marisqueras que emplean estas instalaciones, como el erizo, el percebe o el pulpo.

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