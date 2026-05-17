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Malpica

Las gaitas de la A.C. Malante de Malpica ponen en pie Riazor con el Himno de Galicia

La asociación volvió a interpretar el Himno de Galicia en la previa del Deportivo-Andorra

A. Pérez Cavolo
17/05/2026 20:31
La asociación Malante, actuando en Riazor en la previa del Deportivo-Andorra
La asociación Malante, actuando en Riazor en la previa del Deportivo-Andorra
Quintana
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Una vez más las gaitas de la asociación cultural Malante de Malpica resonaron y pusieron en pie el estadio de Riazor durante la interpretación del Himno de Galicia en la previa del partido entre el Deportivo y el Andorra, con motivo de la celebración del día de las Letras Galegas. 

La asociación Malante, actuando en Riazor en la previa del Deportivo-Andorra
La asociación Malante, actuando en Riazor en la previa del Deportivo-Andorra
Quintana

La asociación malpicana es ya una habitual de Riazor con su interpretación del himno durante los derbis gallegos en el estadio coruñés. En esta ocasión, fue el inicio perfecto de una jornada en la que el Dépor sumó tres puntos para acercarse de nuevo a Primera. algo que esperan con ilusión los miles de fanáticos del equipo blanquiazul en la Costa da Morte.

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