Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Malpica

Curso gratuito de gallego para la tripulación extranjera de Malpica

Será los viernes a partir de las 18.30 horas en la Casa do Pescador de Malpica y contará con un máximo de 40 plazas

Redacción
20/05/2026 19:51
Una descarga de pescado en el puerto de Malpica
Una descarga de pescado en el puerto de Malpica
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Cofradía de Pescadores de Malpica pondrá en marcha un curso gratuito de gallego dirigido a la tripulación extranjera y a sus familias con el objetivo de favorecer la integración social y facilitar herramientas útiles para el día a día. La iniciativa, impulsada con la colaboración de la Diputación de A Coruña a través del área de Igualdade, también busca reforzar el conocimiento de la lengua y de la cultura marinera entre las personas que desarrollan su actividad en el sector pesquero local. 

El curso se desarrollará todos los viernes a partir de las 18.30 horas en la Casa do Pescador de Malpica y contará con un máximo de 40 plazas. Además, las personas participantes obtendrán un certificado oficial válido para trámites relacionados con la integración y el arraigo. Según recoge la convocatoria, podrán participar socios y socias de la cofradía, personas enroladas en embarcaciones pertenecientes a la entidad y familiares directos, con preferencia para el sector femenino. 

La inscripción deberá realizarse presencialmente en las oficinas de la cofradía presentando el NIE original. La presentación oficial del curso está prevista para el viernes 5 de junio a las 18.15 horas en la Casa do Pescador. La cofradía señala además que, si la experiencia resulta positiva, se estudiará la posibilidad de ampliar el programa en futuras ediciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una descarga de pescado en el puerto de Malpica

Curso gratuito de gallego para la tripulación extranjera de Malpica
Redacción
La asociación Malante, actuando en Riazor en la previa del Deportivo-Andorra

Las gaitas de la A.C. Malante de Malpica ponen en pie Riazor con el Himno de Galicia
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

La Diputación contribuye con 12.000 euros a la modernización de la lonja de Malpica
Redacción
Acto das Letras 2025 celebrado nas Torres de Mens, en Malpica.

Malpica e Muxía dan a coñecer a programación para a Festa das Letras Galegas
Redacción