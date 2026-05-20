Curso gratuito de gallego para la tripulación extranjera de Malpica

Una descarga de pescado en el puerto de Malpica EC

La Cofradía de Pescadores de Malpica pondrá en marcha un curso gratuito de gallego dirigido a la tripulación extranjera y a sus familias con el objetivo de favorecer la integración social y facilitar herramientas útiles para el día a día. La iniciativa, impulsada con la colaboración de la Diputación de A Coruña a través del área de Igualdade, también busca reforzar el conocimiento de la lengua y de la cultura marinera entre las personas que desarrollan su actividad en el sector pesquero local.

El curso se desarrollará todos los viernes a partir de las 18.30 horas en la Casa do Pescador de Malpica y contará con un máximo de 40 plazas. Además, las personas participantes obtendrán un certificado oficial válido para trámites relacionados con la integración y el arraigo. Según recoge la convocatoria, podrán participar socios y socias de la cofradía, personas enroladas en embarcaciones pertenecientes a la entidad y familiares directos, con preferencia para el sector femenino.

La inscripción deberá realizarse presencialmente en las oficinas de la cofradía presentando el NIE original. La presentación oficial del curso está prevista para el viernes 5 de junio a las 18.15 horas en la Casa do Pescador. La cofradía señala además que, si la experiencia resulta positiva, se estudiará la posibilidad de ampliar el programa en futuras ediciones.