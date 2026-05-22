Villaverde visita A Ostreira en Malpica y destaca la labor de las empresas acuícolas para el sector

Visita conselleira de Mar a Seiruga Mar Casal

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó este viernes las instalaciones que la empresa A Ostreira tiene en Seiruga (Malpica), especializada en la producción y comercialización de semilla de almeja y ostra.

La responsable autonómica puso en valor el papel estratégico de este tipo de empresas de acuicultura y de la producción de semilla de moluscos para garantizar el futuro del marisqueo gallego, especialmente en episodios de intensas lluvias como los producidos en los primeros meses del año, y que provocaron una disminución de la productividad natural de las rías. Una situación que llevó a la Xunta a desarrollar un plan específico para la regeneración de los bancos, dotado con 23 millones de euros.

Sin embargo, Villaverde destacó la importancia de apoyar todas aquellas iniciativas que apuestan por la investigación, la biotecnología marina y la generación de empleo vinculado al mar, señalando que la acuicultura representa un sector clave para la economía azul de Galicia. Recordó que la comunidad lidera la producción acuícola en España y es la primera región europea en cultivos marinos.

Durante el recorrido, Villaverde conoció, de primera mano, los diferentes procesos de producción de semilla de la factoría, así como los proyectos de ampliación y mejora, orientados a incrementar la capacidad productiva y responder a la creciente demanda.