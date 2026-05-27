La romería de San Adrián de Malpica estrena canción

Romería de San Adrián de Malpica Archivo

El Concello de Malpica anunció la celebración de un acto especial para presentar la canción de la Romaría de SanAdrián, una composición creada por el malpicán Carlos Fidalgo e inspirada en la memoria y la tradición de una de las celebraciones más emblemáticas de la Costa da Morte.

El evento tendrá lugar el sábado a las 20.30 horas, en el auditorio del Fogar do Pensionista de la Casa do Pescador. La entrada será libre hasta completar aforo. En el acto participarán el alcalde de Malpica, Eduardo Parga; el maestro Luis Ramas; y el propio autor de la pieza, Carlos Fidalgo, que presentará una obra concebida como homenaje a la historia, la cultura y el sentimiento popular vinculados a esta histórica romería.

Desde el Concello destacan que la canción busca recuperar y poner en valor la memoria documentada de San Adrián, una celebración profundamente arraigada en la identidad local y considerada una de las romerías más singulares del litoral gallego. Además, todas las personas asistentes recibirán un disco con la canción hasta agotar existencias.