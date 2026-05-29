Aprobada de manera inicial la modificación urbanística de la parcela del nuevo centro de salud de Malpica

Vista de la parcela en la que irá emplazada el nuevo centro de salud de Malpica Mar Casal

La aprobación provisional de la modificación urbanística de la parcela en la que se construirá el nuevo centro de salud de Malpica fue el asunto más importante de cuantos se abordaron en la sesión ordinaria que celebró la corporación municipal el jueves.

Su trascendencia radicaba en que sin este trámite urbanístico no es posible materializar la cesión de terrenos a la Consellería de Sanidade y, con ello, materializar la construcción del consultorio médico.

Para sacar el asunto adelante se requería la mayoría absoluta de la corporación (7 votos).

Finalmente, la modificación puntual nº 4 de las Normas Subsidiarias de Malpica quedó aprobada con los votos favorables de PP y BNG, y las abstenciones del PSOE y AIM, después de que el alcalde, Eduardo Parga, explicase que la modificación cuenta con todos los informes favorables, tanto de Urbanismo de la Xunta como de los servicios jurídicos y de Intervención del propio Concello de Malpica.

El regidor apunta que ahora toca abrir un nuevo período de exposición pública, además de volver a remitir el acuerdo a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

Parga Veiga espera que en el plazo de dos o tres meses el tema pueda volver al salón de sesiones para su aprobación definitiva.

La modificación permitirá cambiar la calificación urbanística actual de suelo urbano de uso residencial por la de suelo dotacional para equipamientos.

El cambio urbanístico se ha aprovechado para incluir la futura rotonda que regulará el tráfico de entrada a Malpica, glorieta que irá situada en la parte de la parcela del centro de salud que le corresponde al Concello.

En el pleno de esta semana también se abordó la propuesta relativa a los cambios a introducir en la ordenanza de playas a fin de regular el uso racional y sostenible de dichos espacios, asunto que acabó quedando sobre la mesa para facilitar que los distintos grupos municipales puedan hacer sus propias aportaciones.