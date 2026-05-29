La Diputación estudiará la construcción de una senda peatonal entre Beo y Porto do Fondo

Reunión entre Eduardo Parga y Valentín González Formoso Cedida

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, se reunió este viernes con el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, para analizar las principales necesidades del municipio ya bordar nuevas actuaciones de mejora en las infraestructuras locales.

El regidor le trasladó la necesidad de estudiar la construcción de una senda peatonal en la carretera provincial DP-4307, en el tramo que comunica Beo con Porto do Fondo. Formoso se comprometió a analizar la propuesta con los servicios técnicos del departamento de Vías e Obras del ente provincial "para valorar a mellor resposta posible".

"A seguridade das persoas é sempre unha prioridade nas estradas provinciais, especialmente nos tramos nos que conviven tráfico rodado e desprazamentos peonís”, señaló Formoso.

14,4 millones de euros del POS

Formoso y Parga abordaron también las inversiones realizadas por la Diputación en el municipio en los últimos años, que suman 14,4 millones de euros desde el inicio de la presidencia de Formoso. La mitad de ese dinero corresponde al Plan Único, con el que se financiaron 60 obras destinadas a mejorar infraestructuras, servicios públicos y equipamientos locales. Entre dichas obras destacan la renovación del terreno de juego del campo de fútbol de Pedra Queimada, recientemente adjudicada, así como la mejora de numerosas pistas y caminos municipales en las diferentes parroquias.

“O Plan Único é unha ferramenta útil porque chega a todos os concellos e permite actuar onde realmente fai falta: nunha estrada, nun camiño, nun equipamento deportivo ou nun servizo básico para a veciñanza”, afirmó Formoso.

El presidente provincial incidió también en la importancia de la colaboración directa con los concellos para conocer de primera mano sus necesidades. “É importante escoitar aos alcaldes e alcaldesas e tratar de ofrecer respostas realistas, útiles e próximas aos problemas dos concellos”, afirmo.