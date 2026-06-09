Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Malpica

El proceso de evaluación de la estrategia del Galp llega a su fin

Buño acoge mañana un foro para presentar las conclusiones de los encuentros con distintas entidades y agentes del territorio

Redacción
09/06/2026 19:37
Una reunión de la mesa institucional del Galp
Una reunión de la mesa institucional del Galp
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El proceso de participación abierto para la evaluación intermedia de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Costa da Morte llega a su fin. 

Después de distintos encuentros con las entidades del territorio para valorar el trabajo del GALP en la gestión del programa de ayudas del Fondeo Europeo Marítimo, de Pesca e da Acuicultura (FEMPA), ahora toca presentar los resultados obtenidos en esos contactos con cofradías, concellos, asociaciones de rederas y diferentes agentes del territorio. 

Ese foro da evaluación, de carácter abierto, tendrá lugar este jueves (17.00 horas) en el Centro de Artesanía e Tradición de Buño. 

Allí se escucharán de primera mano los principales logros del trabajo realizado por el GALP, un grupo que después de tres años de aplicación del FEMPA demostró una elevada capacidad de gestión, convirtiéndose en uno de los principales dinamizadores del territorio al conseguir activar de manera progresiva los mecanismos de ejecución de la citada estrategia de desarrollo (EDLP). 

Así, el volumen de ejecución financiera fue el 39,12% del total de dicha EDLP y el nivel de gasto comprometido rondó el 58% del presupuesto disponible.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Cristina Capelán departiendo con los promotores del proyecto

La Diputación ayuda a convertir el teleclub de Buño en un espacio para combatir la soledad no deseada en el medio rural
Redacción
Una reunión de la mesa institucional del Galp

El proceso de evaluación de la estrategia del Galp llega a su fin
Redacción
Presentación del curso en Malpica

La Diputación impulsa un curso de gallego en Malpica para facilitar la integración de personas migrantes
Redacción
oleria cartel buño

La XLI Mostra da Olería de Buño ya tiene cartel
Redacción