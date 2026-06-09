El proceso de evaluación de la estrategia del Galp llega a su fin

Una reunión de la mesa institucional del Galp Cedida

El proceso de participación abierto para la evaluación intermedia de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Costa da Morte llega a su fin.

Después de distintos encuentros con las entidades del territorio para valorar el trabajo del GALP en la gestión del programa de ayudas del Fondeo Europeo Marítimo, de Pesca e da Acuicultura (FEMPA), ahora toca presentar los resultados obtenidos en esos contactos con cofradías, concellos, asociaciones de rederas y diferentes agentes del territorio.

Ese foro da evaluación, de carácter abierto, tendrá lugar este jueves (17.00 horas) en el Centro de Artesanía e Tradición de Buño.

Allí se escucharán de primera mano los principales logros del trabajo realizado por el GALP, un grupo que después de tres años de aplicación del FEMPA demostró una elevada capacidad de gestión, convirtiéndose en uno de los principales dinamizadores del territorio al conseguir activar de manera progresiva los mecanismos de ejecución de la citada estrategia de desarrollo (EDLP).

Así, el volumen de ejecución financiera fue el 39,12% del total de dicha EDLP y el nivel de gasto comprometido rondó el 58% del presupuesto disponible.