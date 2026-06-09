La Diputación ayuda a convertir el teleclub de Buño en un espacio para combatir la soledad no deseada en el medio rural

Cristina Capelán departiendo con los promotores del proyecto Cedida

La Diputación de A Coruña financia con 12.000 euros las obras de rehabilitación del teleclub de Buño para convertir este histórico local en una espacio de encuentro y convivencia frente a la soledad no deseada, proyecto promovido por un colectivo vecinal.

La diputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, supervisó las actuaciones, entre las que figuran la mejora del aislamiento de las paredes, alicatado de servicios, instalación de un falso techo, la adquisición de dos estufas de pellets y la dotación de nuevo mobiliario.

Todo ello para garantizar el confort de los usuarios.

La rehabilitación permitirá a los promotores crear redes de apoyo para poner en marcha un programa de encuentro y socialización dirigido a mayores y colectivos vulnerables.