La asociación Mallas de Area recupera la memoria ballenera con una jornada divulgativa en Malpica

La Casa do Pescador de Malpica Archivo

Malpica volverá la mirada hacia una de las páginas más singulares de su historia marítima con la celebración de 'Memoria de Xigantes. A cultura da balea', una jornada dedicada a la tradición ballenera gallega que reunirá a destacados especialistas en historia, biología marina y patrimonio cultural. La iniciativa, organizada por la asociación cultural Mallas de Area, se celebrará el sábado 11 de julio a las 20 horas en el Fogar do Pensionista-Casa do Pescador de Malpica.

La entrada será gratuita hasta completar aforo. El programa arrancará con un bloque de conferencias en el que participarán algunos de los principales expertos en la materia. Entre ellos figura Alex Aguilar, catedrático de la Universidad de Barcelona y una de las máximas autoridades internacionales en el estudio de los cetáceos, que ofrecerá una visión de más de mil años de relación entre las personas y las ballenas.

También intervendrá Felipe Valdés Hansen, doctor en Historia y autor de la obra 'Los balleneros en Galicia', considerada una referencia para comprender la actividad ballenera gallega y el papel desempeñado por Malpica en este sector. Por su parte, Dani Anido explicará las características de la histórica chalupa ballenera utilizada en la localidad, una pieza singular del patrimonio marítimo gallego.

La perspectiva científica correrá a cargo de Mónica González, bióloga de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), que abordará la ecología de los grandes cetáceos y el trabajo que desarrolla la entidad en la conservación de estas especies. La programación incluirá además una intervención de Xurxo Alfeirán, centrada en la emblemática ballena de 1961, un episodio que permanece grabado en la memoria colectiva de Malpica y que forma parte del imaginario popular de la localidad.

Tras una pausa con degustación, la jornada continuará con un coloquio abierto al público en el que participarán Alex Aguilar, Felipe Valdés Hansen, Mónica González y José Irisarri, documentalista marino del Instituto Español de Oceanografía y autor del audiovisual 'El regreso de los gigantes'.

El debate estará moderado por Marta Villar. La propuesta contará además con una performance artística a cargo de Xosé Iglesias, aportando una dimensión cultural y creativa a una iniciativa que busca conectar patrimonio, ciencia y memoria colectiva.