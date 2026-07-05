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Malpica

O Quinteiro de Buño prepara una nueva fiesta ochentera con exposición de coches clásicos

La asociación tiene previsto un intenso programa estival de actividades

A. Pérez Cavolo
05/07/2026 20:03
Roteiro Literario en el Forno do Forte de Buño
Roteiro Literario en el Forno do Forte de Buño
Raúl López Molina
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La asociación O Quinteiro de Buño volverá a trasladar al público a la década de los 80 el próximo sábado 11 de julio con la celebración de la segunda edición del Tardeo Ochentero, una jornada que combinará música, ambiente festivo y una exposición de vehículos clásicos.

La cita comenzará por la mañana con la muestra de coches clásicos y continuará por la tarde con la fiesta ambientada en los años ochenta, amenizada por el grupo Retrotrool y el DJ Grobas. La organización anima a los asistentes a acudir disfrazados o, al menos, con algún complemento inspirado en aquella década para contribuir a recrear el ambiente.

Roteiro Literario en el Forno do Forte de Buño

Roteiro literario en los hornos oleiros de Buño

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El recinto contará además con servicio de bar y hamburguesas durante toda la jornada.

Tras la celebración del Tardeo Ochentero, la programación continuará el día 18 con una jornada dedicada a los juguetes y juegos tradicionales en el Camino de Santiago. La actividad, que tendrá lugar en el Ecomuseo Forno do Forte, incluirá la presentación del proyecto y del libro Patrimonio Lúdico Galego: investigación, recursos e divulgación dos xogos tradicionais, promovido por el Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego y Apolinar Varela.

El calendario estival continuará el 7 de agosto con la segunda edición del Festival Folk O Quinteiro de Buño, mientras que los días 8 y 9 se celebrarán las fiestas en honor a Santa Filomena.

La programación concluirá el 12 de agosto con una propuesta singular que combinará música tradicional y electrónica durante el eclipse previsto para esa jornada. El espectáculo correrá a cargo del dúo A Máquina de Meter Medo.

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