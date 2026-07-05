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Malpica

Tres personas resultan heridas en una colisión múltiple en Malpica

Uno de los conductores tuvo que ser excarcelado por los bomberos de Carballo

A. Pérez Cavolo
05/07/2026 20:33
El accidente de tráfico de este domingo en Malpica
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Tres personas resultaron heridas, una de ellas tras quedar atrapada en el interior de un vehículo que volcó fuera de la calzada, en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este domingo en la carretera AC-418, a la altura del punto kilométrico 5,8 de Malpica.

El siniestro se produjo sobre las 17.32 horas y movilizó a efectivos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (SPEIS) de Carballo, después de que el112 Galicia alertase de una colisión en la que se vieron implicados tres vehículos y uno de ellos había quedado volcado con su conductor atrapado.

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A la llegada de los bomberos, comprobaron que el turismo se encontraba volcado sobre el techo en un desnivel de unos dos metros fuera de la vía. Para poder liberar al conductor fue necesario retirar las dos puertas traseras del vehículo.

Según informaron los bomberos de Carballo, el herido permaneció consciente y orientado durante toda la intervención y únicamente presentaba dolor en un brazo. Posteriormente fue evacuado al hospital en una ambulancia de soporte vital básico.

Los dos ocupantes de otro de los vehículos implicados también fueron trasladados en ambulancia por precaución, mientras que la persona que viajaba en el tercer turismo resultó ilesa y no precisó asistencia sanitaria.

Tras concluir el rescate, los bomberos retiraron los vehículos accidentados y procedieron a la limpieza de la calzada para eliminar restos y líquidos derramados como consecuencia del accidente.

La intervención finalizó a las 18.55 horas y en ella participaron un cabo y dos bomberos del parque comarcal de Carballo.

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