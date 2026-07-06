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Malpica

La maleza invade las aceras de varias zonas de Malpica

Los vecinos critican que el Concello solo se centre en el cuidado del paseo marítimo y las zonas donde transitan los turistas

A. Pérez Cavolo
06/07/2026 20:27
La maleza invade la acera en la rúa Ventorrillo de Malpica
La maleza invade la acera en la rúa Ventorrillo de Malpica
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La proliferación de maleza en varias calles de Malpica ha despertado el malestar de numerosos vecinos, que denuncian el estado de abandono en el que se encuentran las aceras de calles como la Ventorrillo o  la segunda travesía de A Camuza, donde la vegetación invade buena parte del paso peatonal y dificulta el tránsito.

Según explican los residentes, la falta de desbroce provoca que hierbas y matorrales sobresalgan sobre las aceras, obligando en algunos puntos a los peatones a esquivarlos o incluso a caminar más cerca de la calzada. Aseguran que esta situación se mantiene desde hace tiempo sin que se hayan realizado labores de acondicionamiento.

En la segunda travesía de A Camusa la maleza campa a sus anchas
En la segunda travesía de A Camusa la maleza campa a sus anchas
Cedida

Los vecinos critican además que el Concello centre los trabajos de limpieza y mantenimiento en el paseo marítimo y en las zonas más frecuentadas por los visitantes durante el verano, mientras que otros barrios permanecen, a su juicio, “completamente olvidados”.

A esta situación se suma la preocupación por el estado de varias fincas próximas a las viviendas, cubiertas de maleza seca. Algunos residentes afirman haber presentado ya diversas reclamaciones al Ayuntamiento para solicitar su limpieza, ante el temor de que un posible incendio pueda propagarse hasta las casas durante los meses de mayor riesgo.

Un solar urbano de Malpica sin limpiar
Un solar urbano de Malpica sin limpiar
Cedida

Los afectados reclaman una actuación urgente que incluya el desbroce de las aceras y la limpieza de los solares con abundante vegetación, con el objetivo de mejorar la seguridad, facilitar el tránsito peatonal y reducir el riesgo de incendios en una época especialmente sensible por las altas temperaturas.

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