La Mostra da Olería de Buño calienta motores

Cartel de la Mostra da Olería de Buño Cedida

La Mostra da Olería de Buño comienza a calentar motores de cara a su cuadragésimo primera edición. La organización ha iniciado la promoción de uno de los eventos culturales y artesanales más importantes del verano en la Costa da Morte, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto y volverá a reunir en la localidad malpicana a artesanos, visitantes y amantes de la cerámica tradicional.

Bajo el lema 'O barro feito arte. A tradición feita vida', la feria ofrecerá durante cuatro jornadas con un programa que incluirá exposiciones, demostraciones de elaboración de piezas en directo, talleres participativos, actuaciones musicales y una amplia muestra de olería realizada por los artesanos locales, permitiendo descubrir tanto las técnicas tradicionales como la evolución de un oficio centenario.