Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Malpica

La Mostra da Olería de Buño calienta motores

La cita se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto con un amplio programa

Redacción
08/07/2026 20:16
Cartel de la Mostra da Olería de Buño
Cartel de la Mostra da Olería de Buño
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Mostra da Olería de Buño comienza a calentar motores de cara a su cuadragésimo primera edición. La organización ha iniciado la promoción de uno de los eventos culturales y artesanales más importantes del verano en la Costa da Morte, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto y volverá a reunir en la localidad malpicana a artesanos, visitantes y amantes de la cerámica tradicional.

Bajo el lema 'O barro feito arte. A tradición feita vida', la feria ofrecerá durante cuatro jornadas con un programa que incluirá exposiciones, demostraciones de elaboración de piezas en directo, talleres participativos, actuaciones musicales y una amplia muestra de olería realizada por los artesanos locales, permitiendo descubrir tanto las técnicas tradicionales como la evolución de un oficio centenario.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Cartel de la Mostra da Olería de Buño

La Mostra da Olería de Buño calienta motores
Redacción
La maleza invade la acera en la rúa Ventorrillo de Malpica

La maleza invade las aceras de varias zonas de Malpica
A. Pérez Cavolo
El accidente de tráfico de este domingo en Malpica

Tres personas resultan heridas en una colisión múltiple en Malpica
A. Pérez Cavolo
Roteiro Literario en el Forno do Forte de Buño

O Quinteiro de Buño prepara una nueva fiesta ochentera con exposición de coches clásicos
A. Pérez Cavolo