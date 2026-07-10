Luz verde ambiental con condiciones a un campamento de turismo en Buño

El turismo en plena naturaleza tiene un destacado auge Archivo

La Xunta ha dado luz verde ambiental con condiciones al proyecto para construir un campamento turístico en el lugar de Piñeiro, en Buño (Malpica).

Se trata de un proyecto promovido por el Complexo Turístico Nordés, SL, consistente en la implantación de un alojamiento turístico rural, tipo cámping, que ocupará una superficie total de 14.766 metros cuadrados con una capacidad máxima estimada de alojamiento de entre 96 y 118 personas.

El campamento incluirá 20 cabañas de madera (15 de un dormitorio y cinco de dos), zona de acampada, área de aparcamiento de caravanas, así como diversas instalaciones de servicios (supermercado, lavandería de autoservicio, baños comunitarios, etc) y ocio (piscina, parque infantil..)

Según señala el informe de impacto ambiental emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y publicado este viernes en el DOG, no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno derivados del proyecto, siempre y cuando se cumplan las condiciones fijadas. Entre estas figuran la protección de la atmósfera, población y saud; de las aguas y lechos fluviales; de suelo e infraestructuras; del patrimonio natural y cultural, así como en el ámbito de la integración paisajística y de la gestión de residuos.

El informe fue elaborado en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental e incluyó la consulta a siete organismos interesados, según explica la consellería en un comunicado.