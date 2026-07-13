Herido grave un motorista de 17 años que chocó de frente contra un turismo cerca del cruce de Barizo

El coche implicado quedó parado en su carril y la moto se salió por el margen contrario y acabó fuera de la calzada Cedida

Un joven de 17 años, vecino de la localidad malpicana de Seaia, resultó herido grave en una colisión frontal entre una motocicleta y un turismo ocurrida alrededor de las 5 de la tarde de este lunes en el kilómetro 4 de la DP-4307, la carretera de titularidad provincial que une Malpica con Ponteceso.

El herido, que en los próximos meses cumplirá la mayoría de edad, tuvo que ser evacuado en un helicóptero medicalizado con base en Santiago. El otro conductor, otro joven natural de Barizo, resultó ileso.

El percance tuvo lugar en una curva cerrada situada a unos cien metros de distancia del cruce que conduce a Barizo. El motorista circulaba en dirección a la capital malpicana y el Peugeot contra el que se empotró lo hacía en dirección a Ponteceso.

Todo hace indicar que la motocicleta invadió el carril contrario, circunstancia que deberá certificar el atestado instruido por los agentes de Tráfico desplazados a lugar.

El motociclista presentaba una herida abierta en una pierna pero aparentemente no sufrió fractura alguna, pese a la aparatosidad del accidente.

En el lugar se concentraron un buen número de vecinos y curiosos, así como familiares de los dos conductores implicados dada la cercanía de sus domicilios.

Los gestores del 112 también movilizaron al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, GES de Ponteceso, Guardia Civil de Traáfico y Policía Local de Malpica.