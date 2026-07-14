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Malpica

Buño volverá a abrir al público el Forno do Forte para la concedura tradicional de la Mostra da Olería

Será los días 1 y 2 de agosto

Redacción
14/07/2026 22:07
La cocedura tradicional del pasado año en Buño
Raúl López
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Buño ya calienta motores para celebrar una nueva edición de la Mostra da Olería que incluirá la II Cocedura Tradicional Aberta no Forno do Forte, una iniciativa que permitirá compartir el proceso completo de cocción de piezas cerámicas en un horno tradicional.

La actividad tendrá lugar los días 1 y 2 de agosto y, tras más de dos décadas de trayectoria, desde el pasado año se encuentra abierta tanto a profesionales como a aficionados a la cerámica que deseen participar en esta experiencia.

El programa comenzará el sábado con la recepción de las piezas entre las 10 y las 11 horas. A continuación se realizará la carga del horno, una actividad en la que los participantes podrán conocer las técnicas tradicionales empleadas para su preparación. A las 17 horas dará comienzo la cocción en el histórico horno romano del siglo XVIII, compartiendo la jornada con oleiros de Buño y de diferentes puntos de la península.

La programación del sábado concluirá con la Festa da Carroa, una velada de convivencia con cena, música y actividades para los asistentes.

El domingo, a partir de las 11 horas, llegará uno de los momentos más esperados con la descarga del horno, cuando los participantes podrán comprobar el resultado final de la cocción e intercambiar impresiones sobre el proceso.

La organización recuerda que las personas interesadas pueden consultar los requisitos de participación antes de entregar sus piezas y destaca que esta iniciativa contribuye a divulgar uno de los elementos más representativos del patrimonio alfarero de Buño, manteniendo vivas las técnicas tradicionales que han dado fama internacional a la localidad malpicana.

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