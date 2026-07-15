Casa Luardo nuevo productor de patata adherido a la marca de calidad 'Costa da Morte-Terra Atlántica'

El presidente del GDR, Manuel Muíño (d.) fue el encargado de entregarle el distintivo a Manuel Suárez Garrido, titular de la explotación Cedida

El presidente del GDR Costa da Morte, Manuel Muíño, visitó la explotación Casa Luardo, situada en la parroquia malpicana de Leiloio, para hacer entrega del distintivo de la marca de calidad 'Costa da Morte–Terra Atlántica' a su responsable, Manuel Suárez Garrido.

El acto que sirvió para poner en valor el trabajo desarrollado por esta explotación agrícola y su compromiso con la producción local.

Casa Luardo está especializada en la producción de patata (variedad kennebec), un cultivo de gran tradición en la comarca de Bergantiños y uno de los productos agrícolas más representativos del territorio.

Su incorporación a la marca supone un reconocimiento a la labor realizada en favor de una producción de calidad, vinculada a la tierra y basada en el respeto por los recursos locales.

Desde el GDR destacan la importancia de seguir incorporando a la marca productores y empresas que contribuyan a fortalecer la identidad de la Costa da Morte a través de sus productos y servicios.

La entrega del distintivo se completó con una visita a la explotación, en la que se pudo conocer de primera mano el trabajo realizado por Casa Luardo y la importancia del cultivo de la patata como actividad económica y elemento identificativo del rural de la Costa da Morte.