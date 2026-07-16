Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Malpica

Vestir corbata, único requisito para disfrutar del Carmen en Malpica

Cerca de cuarenta vecinos participaron en la sexta edición de la Festa da Elegancia 

M. Negreira
16/07/2026 20:05
Los vecinos de Malpica celebraron este jueves la Festa da Elegancia
Los vecinos de Malpica celebraron este jueves la Festa da Elegancia
MN
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Festa da Elegancia volvió a reunir este jueves a cerca de cuarenta vecinos de Malpica con motivo de la festividad del Carmen. La iniciativa, que alcanza ya su sexta edición, nació tras la pandemia con el objetivo de recuperar el espíritu de convivencia y animar a la gente a reencontrarse en la calle después de los años marcados por las restricciones sanitarias.

Como ya es tradición, los participantes se citaron a las 13.30 horas en el establecimiento Cornecho de Tano, conocido como el Caldeirón Urbano, junto al paseo marítimo, donde realizaron la habitual fotografía de grupo antes de compartir un animado encuentro.

El único requisito para sumarse a la celebración era acudir con un toque de elegancia. Bajo el lema 'Polo menos ven de corbata, fagamos unha Malpica máis bonita', los asistentes lucieron desde trajes y vestidos hasta propuestas más desenfadadas, demostrando que la originalidad también tiene cabida en esta peculiar convocatoria.

Entre los participantes se encontraba el exalcalde Moncho Varela, que volvió a llamar la atención con su ya característica 'garabata', además de un atuendo informal que no pasó desapercibido entre los asistentes.

Más allá de la vestimenta, el verdadero objetivo de la Festa da Elegancia es fomentar la convivencia. Tras la fotografía de familia, vecinos, familiares y amigos compartieron un aperitivo en un ambiente distendido, disfrutando de vinos, cervezas, vermú y refrescos con el mar como telón de fondo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los vecinos de Malpica celebraron este jueves la Festa da Elegancia

Vestir corbata, único requisito para disfrutar del Carmen en Malpica
M. Negreira
El presidente del GDR, Manuel Muíño (d.) fue el encargado de entregarle el distintivo a Manuel Suárez Garrido, titular de la explotación

Casa Luardo nuevo productor de patata adherido a la marca de calidad 'Costa da Morte-Terra Atlántica'
Redacción
El ideal gallego

Buño volverá a abrir al público el Forno do Forte para la concedura tradicional de la Mostra da Olería
Redacción
El coche implicado quedó parado en su carril y la moto se salió por el margen contrario y acabó fuera de la calzada

Herido grave un motorista de 17 años que chocó de frente contra un turismo cerca del cruce de Barizo
Redacción