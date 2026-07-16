Vestir corbata, único requisito para disfrutar del Carmen en Malpica

Los vecinos de Malpica celebraron este jueves la Festa da Elegancia MN

La Festa da Elegancia volvió a reunir este jueves a cerca de cuarenta vecinos de Malpica con motivo de la festividad del Carmen. La iniciativa, que alcanza ya su sexta edición, nació tras la pandemia con el objetivo de recuperar el espíritu de convivencia y animar a la gente a reencontrarse en la calle después de los años marcados por las restricciones sanitarias.

Como ya es tradición, los participantes se citaron a las 13.30 horas en el establecimiento Cornecho de Tano, conocido como el Caldeirón Urbano, junto al paseo marítimo, donde realizaron la habitual fotografía de grupo antes de compartir un animado encuentro.

El único requisito para sumarse a la celebración era acudir con un toque de elegancia. Bajo el lema 'Polo menos ven de corbata, fagamos unha Malpica máis bonita', los asistentes lucieron desde trajes y vestidos hasta propuestas más desenfadadas, demostrando que la originalidad también tiene cabida en esta peculiar convocatoria.

Entre los participantes se encontraba el exalcalde Moncho Varela, que volvió a llamar la atención con su ya característica 'garabata', además de un atuendo informal que no pasó desapercibido entre los asistentes.

Más allá de la vestimenta, el verdadero objetivo de la Festa da Elegancia es fomentar la convivencia. Tras la fotografía de familia, vecinos, familiares y amigos compartieron un aperitivo en un ambiente distendido, disfrutando de vinos, cervezas, vermú y refrescos con el mar como telón de fondo.