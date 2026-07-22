El PSOE de Malpica dice que el colapso urbanístico del gobierno del PP encarece hasta en un 40% las obras de los vecinos

Walter Pardo Añón, portavoz del grupo municipal del PSOE de Malpica Cedida

El grupo municipal socialista de Malpica denuncia que el servicio municipal de Urbanismo atraviesa una situación límite, por cuanto hay expedientes que acumulan más de dos años de espera sin ser resueltos.

El portavoz de la formación, Walter Pardo Añón, califica ese atraso de "absolutamente inaceptable" y asegura que está ocasionando graves perjuicios económicos a los vecinos y vecinas del municipio.

Los socialistas explican que durante años la tramitación de licencias estuvo externalizada en una empresa privada por "a incapacidade do goberno municipal do PP".

Ahora se ha cubierto la plaza de arquitecto municipal, pero desde o PSOE se preguntan si esta incorporación permitirá mejorar realmente la situación urbanística del municipio y qué medidas adicionales prevé adoptar el gobierno local para "poñer fin a unha demora que xa resulta insostible".

Para el grupo opositor no es de recibo que los vecinos sigan pagando las consecuencias "da mala xestión do goberno do PP".

"As persoas que solicitaron unha licenza hai máis de dous anos comproban como, cando finalmente poden iniciar as obras, os orzamentos xa non teñen nada que ver cos calculados inicialmente", dice Pardo Añón, para añadir seguidamente que el incremento de los precios de materiales y mano de obra se encareció entre un 30% y un 40%, "un importante sobrecusto que as familias, os autónomos e os negocios locais se ven obrigados a asumir como consecuencia directa das demoras na tramitación administrativa".

Por tal motivo, el PSOE malpicán exige al gobierno municipal que actúe de manera inmediata, reduzca la bolsa de expedientes acumulados y ponga en marcha un plan de choque con recursos, plazos y objetivos concretos que permita resolver las licencias en un período razonable.

"Non abonda con cubrir unha praza. O que importa é que o servizo funcione e que se produzan resultados. A día de hoxe, a acumulación de expedientes e os atrasos de máis de dous anos evidencian o fracaso da política urbanística do goberno municipal do PP”, finalizan diciendo los socialistas.