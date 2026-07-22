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Diario de Ferrol

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Malpica

O Concello de Malpica adxudica a mellora da capa de rodadura do camiño desde a DP-4307 hasta Bareango

Os traballos, valorados en 42.350 euros, empezarán nos vindeiros días

Redacción .
Redacción .
22/07/2026 13:44
No plano, en cor azul, o vial que vai ser obxecto de mellora
No plano, en cor azul, o vial que vai ser obxecto de mellora
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O Concello de Malpica de Bergantiños ven de adxudicar a obra de mellora da capa de rodadura do camiño que conecta a estrada provincial DP-4307 co lugar de Bareango, unha actuación incluída na 2ª Fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (POS+ Adicional 2/2025). 

A actuación foi adxudicada á empresa Construcciones Dámaso Ferreiro e Hijos, S.L. por un importe de 42.350,70 euros. 

O obxectivo desta intervención é mellorar o estado do firme, incrementando a seguridade viaria e facilitando os desprazamentos diarios da veciñanza, ademais de contribuír á conservación da rede municipal de camiños. 

Desde o goberno municipal destacan que esta obra forma parte do compromiso de continuar investindo na mellora das infraestruturas municipais e de atender as necesidades dos distintos núcleos do concello, co fin de ofrecer unhas comunicacións máis seguras e eficientes para toda a cidadanía. 

Nos vindeiros días iniciarase a planificación dos traballos, que permitirán renovar a capa de rodadura deste vial e mellorar as condicións de circulación.

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