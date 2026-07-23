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Malpica

Rescatada en helicóptero una persona en Malpica tras sufrir una indisposición mientras realizaba la Ruta de los Faros

Se optó por movilizar a la aeronave tras constatar los bomberos que la evacuaciónpor tierra era inviable

Europa Press
23/07/2026 19:02
Dos personas recorriendo el Camiño dos Faros
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Una persona ha tenido que ser rescatada en helicóptero en la tarde de este jueves en Malpica (A Coruña) tras sufrir una indisposición mientras realizaba la Ruta de los Faros.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 15.00 horas y fue el propio particular el que alertó de que no podía seguir realizando el camino al encontrarse indispuesto.

Una vez llegaron los bomberos al punto, indicaron que no era viable trasladar a la persona en camilla debido a la zona en la que se encontraba, por lo que fue necesaria la intervención del helicóptero para su rescate.

De esta manera, la persona fue trasladada a la Torre de Hércules, en A Coruña, donde una ambulancia lo esperaba para transportarlo al hospital.

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