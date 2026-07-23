Malpica adjudica las obras de rehabilitación del parque Luciano García Alén de Buño

Vista del parque Luciano García Alén Cedida

El Concello de Malpica acaba de adjudicar las obras de rehabilitación del parque infantil Luciano García Alén, situado en Buño, una actuación incluida en la segunda fase del POS+ Adicional 2/2025.

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Suministro Integral del agua, S.L. por un importe de 29.961,00 euros, y permitirán mejorar este espacio de ocio infantil para hacerlo más moderno, accesible y seguro para niñas y niños.

Con esta actuación, o gobierno municipal continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras públicas y de los espacios destinados a la infancia, apostando por instalaciones de mayor calidad que favorezcan u ocio y la convivencia das familias.

La rehabilitación del parque infantil Luciano García Alén se suma a las diferentes actuaciones que el ente local está desarrollando en todo o municipio con cargo al Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios (POS+) de la Diputación de A Coruña, con el objetivo de seguir mejorando los servicios y equipamientos municipales.

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