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Malpica

Malpica adjudica las obras de rehabilitación del parque Luciano García Alén de Buño

El importe de las actuaciones ronda los 30.000 euros

Manuel Froxán Rial
23/07/2026 12:53
Vista del parque Luciano García Alén
Vista del parque Luciano García Alén
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El Concello de Malpica acaba de adjudicar las obras de rehabilitación del parque infantil Luciano García Alén, situado en Buño, una actuación incluida en la segunda fase del POS+ Adicional 2/2025. 

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Suministro Integral del agua, S.L. por un importe de 29.961,00 euros, y permitirán mejorar este espacio de ocio infantil para hacerlo más moderno, accesible y seguro para niñas y niños. 

Con esta actuación, o gobierno municipal continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras públicas y de los espacios destinados a la infancia, apostando por instalaciones de mayor calidad que favorezcan u ocio y la convivencia das familias. 

La rehabilitación del parque infantil Luciano García Alén se suma a las diferentes actuaciones que el ente local está desarrollando en todo o municipio con cargo al Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios (POS+) de la Diputación de A Coruña, con el objetivo de seguir mejorando los servicios y equipamientos municipales.

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