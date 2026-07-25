Buño encara agosto con un intenso programa festivo

El primer festival folk de Buño celebrado el pasado año Archivo

La asociación de vecinos O Quinteiro mantiene el calendario cultural de Buño con tres grandes citas programadas para las próximas semanas, que convertirán la localidad en uno de los principales focos de actividad del verano en el municipio de Malpica.

La primera llegará el 7 de agosto con la segunda edición del Festival Folk O Quinteiro, una propuesta dedicada a la música tradicional gallega que busca consolidarse tras el éxito de su estreno.

Solo un día después comenzarán las Festas de Santa Filomena, que se celebrarán los días 8 y 9 de agosto con un programa de actividades festivas y musicales para vecinos y visitantes.

La programación concluirá el 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar, con el concierto de A Máquina de Meter Medo, una actuación concebida para acompañar una jornada que atraerá a numerosos visitantes a distintos puntos de la Costa da Morte.

Desde la asociación recuerdan además que permanece abierta, hasta el 31 de julio, la campaña de renovación de cuotas de socios, destacando que la colaboración vecinal resulta fundamental para mantener una programación cultural estable durante todo el año.