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Malpica

Malpica denuncia una oleada de actos vandálicos contra el mobiliario público

Entre los desperfectos figuran daños en el parque infantil y en varias vallas metálicas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/07/2026 18:32
Pintadas en Malpica
Pintadas en Malpica
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El Concello de Malpica denunció este domingo una sucesión de actos vandálicos registrados durante los últimos días en diferentes puntos del municipio que han provocado daños en mobiliario urbano e instalaciones públicas.

Entre los desperfectos figuran daños en el parque infantil y en varias vallas metálicas instaladas para garantizar la seguridad y la organización del tráfico durante diferentes actividades celebradas en la localidad. 

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El gobierno local lamenta que este tipo de comportamientos supongan un importante coste económico para las arcas municipales, además del deterioro de instalaciones que son utilizadas diariamente por el conjunto de la ciudadanía.

Por ello hace un llamamiento al civismo y solicita la colaboración vecinal para tratar de identificar a los responsables. El Concello pide que cualquier persona que haya presenciado alguno de estos hechos o disponga de información lo comunique a las autoridades competentes.

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Desde la administración municipal recuerdan que cada acto vandálico obliga a destinar recursos públicos a reparar los daños ocasionados, reduciendo la capacidad de inversión en otras mejoras para el municipio.

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