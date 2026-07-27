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Malpica

Malpica prepara para el sábado día 1 de agosto la II Festa gastronómica da sardiña

La degustación se llevará a cabo en la zona portuaria y contará con animación musical a cargo de Anthony Dj

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/07/2026 21:36
La degustación gastronómica se llevará a cabo en la zona portuaria
La degustación gastronómica se llevará a cabo en la zona portuaria
Raúl López
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Los numerosos turistas que han vuelto a escoger Malpica para pasar sus vacaciones de verano tienen el próximo sábado, día 1 de agosto, una buena oportunidad para certificar la excelente calidad del pescado que se captura en sus costas.

La Asociación Cultural Campal, en colaboración con el Ayuntamiento, quiere sorprender a vecinos y visitantes con una segunda edición de la Festa Gastronómica da Sardiña que promete estar tan concurrida como lo estuvo la primera.

La cita es en el Travelift portuario a partir de las 13.00 horas y con la misma se busca poner en valor uno de los productos más emblemáticos de todo pueblo marinero que se precie.

Desde la entidad organizadora animan a vecinos y turistas a sumarse a la fiesta y anuncian que para que la misma sea completa, la degustación se acompañará con una sesión musical a cargo de Anthony Dj. 

El éxito de la convocatoria y el disfrute de los participantes parece garantizado.

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