Malpica prepara para el sábado día 1 de agosto la II Festa gastronómica da sardiña

La degustación gastronómica se llevará a cabo en la zona portuaria Raúl López

Los numerosos turistas que han vuelto a escoger Malpica para pasar sus vacaciones de verano tienen el próximo sábado, día 1 de agosto, una buena oportunidad para certificar la excelente calidad del pescado que se captura en sus costas.

La Asociación Cultural Campal, en colaboración con el Ayuntamiento, quiere sorprender a vecinos y visitantes con una segunda edición de la Festa Gastronómica da Sardiña que promete estar tan concurrida como lo estuvo la primera.

La cita es en el Travelift portuario a partir de las 13.00 horas y con la misma se busca poner en valor uno de los productos más emblemáticos de todo pueblo marinero que se precie.

Desde la entidad organizadora animan a vecinos y turistas a sumarse a la fiesta y anuncian que para que la misma sea completa, la degustación se acompañará con una sesión musical a cargo de Anthony Dj.

El éxito de la convocatoria y el disfrute de los participantes parece garantizado.