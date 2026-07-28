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Malpica

El saneamiento de Beo, en Malpica, está más cerca y costará 1,2 millones de euros

El pleno dará el visto bueno al convenio con Augas de Galicia este jueves

A. Pérez Cavolo
28/07/2026 20:52
Playa y núcleo de Beo, en Malpica
Playa y núcleo de Beo, en Malpica
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El pleno de Malpica dará luz verde este jueves al convenio de colaboración con Augas de Galicia que permitirá financiar las obras de saneamiento del núcleo de Beo, una actuación valorada en 1.249.870 euros y considerada clave para poner fin a los vertidos de aguas residuales sin depurar en este enclave del litoral.

El acuerdo establece que Augas de Galicia asumirá el 80% del coste de la actuación, mientras que el Concello aportará el 20 % restante, un total de 249.870 euros. La contribución municipal se repartirá en dos anualidades: 37.995 euros en 2026 y 211.874 euros en 2027.

La conselleria de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, con el alcalde de Malpica, Eduardo Parga en la reunión | cedida

La Xunta y el Concello de Malpica destinan 1,25 millones a mejorar el saneamiento con una EDAR en Beo

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El núcleo de Beo carece en la actualidad de una red de saneamiento y de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR). Varias viviendas vierten sus aguas fecales a la red de pluviales existente, lo que provoca que las aguas residuales lleguen sin tratamiento al medio receptor en las proximidades de la playa de Beo.

El proyecto contempla la ejecución de una red de colectores de saneamiento y la construcción de una depuradora que dará servicio a la población conectada. Además de eliminar los vertidos actuales, la actuación permitirá renovar las conducciones afectadas y mejorar el sistema de abastecimiento de agua.

Malpica se hace con una parcela para emplazar la Edar de Beo

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La intervención contará con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Con la aprobación del convenio en el pleno, el Ayuntamiento dará un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura largamente demandada por los vecinos de Beo y destinada a mejorar tanto la calidad ambiental del entorno como el servicio de saneamiento del núcleo.

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