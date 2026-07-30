Buño, “a capital permanente da olería”, inaugura su 41ª Mostra

Este jueves se inauguró una nueva edición de la Mostra da Olería de Buño Mar Casal

La 41ª Mostra da Olería de Buño abrió este jueves sus puertas reivindicando el presente y el futuro de uno de los oficios más representativos de la Costa da Morte. Una decena de oleiros de la localidad participan hasta el domingo en una cita que volverá a convertir el centro de Buño en el gran escaparate de la cerámica tradicional gallega, con exposición y venta de piezas, demostraciones al torno, música tradicional y actividades para todos los públicos.

El encargado de inaugurar la Mostra fue el presidente de la Asociación Oleira de Buño, Antonio Pereira, ‘O Rulo’, quien defendió el permanente trabajo que hacen los oleiros por proyectar su trabajo más allá de los días de la muestra. “Sempre se dicía que Buño se convertía durante estes días na capital da olería. Eu nunca estiven totalmente de acordo, porque Buño non é estes catro días a capital da olería, senón que Buño é permanentemente a capital da olería os 365 días do ano”, afirmó.

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'O Rulo' defendió que el reconocimiento de la olería de Buño va mucho más allá de la propia Mostra y recordó que los talleres locales mantienen una intensa actividad durante todo el año. “Vendemos ás tendas locais de aquí, a tendas nacionais, internacionais, traballamos con grandes firmas comerciais, firmas de luxo, e as nosas pezas chegan a Australia, chegan por todo o mundo, e Buño é coñecido internacionalmente”, destacó. El presidente de la asociación subrayó además que, aunque el número de artesanos ha disminuido con el paso del tiempo, la calidad y el prestigio de su trabajo siguen situando a Buño como un referente. “Somos moi poucos, pero aínda así damos moita guerra”, enfatizó.

El acto sirvió también para rendir homenaje al veterano oleiro Ramón Añón, ‘Moncho de Cidre’, encargado este año de inaugurar la Mostra. Pereira recordó su larga trayectoria vinculada a la olería, un oficio heredado de su familia que compatibilizó durante años con la emigración a Gran Bretaña en una de las épocas más difíciles para el sector. A sus 84 años, Moncho de Cidre recibió el reconocimiento de sus compañeros antes de abrir oficialmente la cuadragésimo primera edición de la feria.

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Después de la inauguración, los asistentes visitaron una exposición instalada en el Centro de Inclusión de Buño, una iniciativa promovida para contribuir a combatir la soledad no deseada y que fue estrenada por los propios oleiros.

La Mostra permanecerá abierta hasta el domingo con un amplio programa de actividades. Además de la exposición y venta de piezas de los talleres participantes, habrá demostraciones al torno, talleres infantiles, actuaciones de música tradicional y la II Cocedura Tradicional Aberta en el Ecomuseo Forno do Forte, una de las propuestas más atractivas del fin de semana y que permitirá al público conocer de cerca el proceso tradicional de cocción de la alfarería de Buño, un oficio que, como recordó Pereira, sigue llevando el nombre de la localidad malpicana por todo el mundo.