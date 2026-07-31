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Malpica

Abierta la convocatoria para optar a seis viviendas de alquiler asequible en Malpica

Los pisos forman parte del parque estatal de alquiler asequible impulsado por el Ministerio de Vivienda

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/07/2026 21:03
Vista de Malpica
Vista de Malpica
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Casa 47 abrió una nueva convocatoria para acceder a viviendas de alquiler asequible en Galicia, un programa que incluye seis inmuebles en Malpica. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 15 de septiembre, a través de la página web de la entidad estatal.

La iniciativa pone a disposición de la ciudadanía un total de 99 viviendas en Galicia, de las que 92 se encuentran en la provincia de A Coruña. En el caso de Malpica, las viviendas forman parte del parque estatal de alquiler asequible impulsado por el Ministerio de Vivienda.

El edificio es el complejo más grande del municipio. y cuenta con piscina comunitaria en la parte alta de Canido

Hasta en 121.000 euros se cotizan los últimos pisos de obra nueva en Malpica

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Los inmuebles tienen superficies comprendidas entre 30 y 162 metros cuadrados y rentas que oscilan entre los 350 y los 705 euros mensuales. Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años y podrán prorrogarse automáticamente siempre que los adjudicatarios mantengan las condiciones exigidas para acceder al programa.

Entre los requisitos figura no disponer de otra vivienda en propiedad y acreditar unos ingresos familiares comprendidos entre dos y 7,5 veces el IPREM. La adjudicación se realizará mediante sorteo ante notario entre todas las solicitudes que cumplan las condiciones establecidas. El programa forma parte de una convocatoria estatal de 645 viviendas distribuidas en cinco comunidades autónomas.

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