Malpica aprueba la nueva ordenanza de playas y desbloquea el saneamiento de Beo

Èl pleno de Malpica celebrado el jueves BNG Malpica

La nueva ordenanza reguladora del uso racional y sostenible de las playas de Malpica fue aprobada el jueves en pleno durante una sesión en la que la corporación también dio luz verde al convenio con Augas de Galicia para ejecutar el saneamiento de Beo, fijó los festivos locales de 2027 y aprobó varios asuntos de carácter económico.

La nueva normativa de playas, aprobada inicialmente con los votos favorables del PP y del BNG, la abstención del PSOE y el rechazo de AIM, supone la primera regulación integral de los arenales del municipio. El texto establece las normas de uso de las playas, fija un régimen sancionador y refuerza la protección del litoral y de los sistemas dunares.

Entre las principales novedades figura la regulación de la presencia de animales. Aunque la ordenanza prohíbe de forma general el acceso de mascotas a las playas durante la temporada de baño, el gobierno local ya aclaró que la restricción afectará en la práctica a Area Maior y Canido, al ser los arenales que cuentan con Bandera Azul, una condición exigida para mantener este distintivo. En el resto de playas podrán establecerse horarios o espacios específicos para pasear con perros durante el verano, mientras que en invierno no habrá limitaciones.

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La norma también prohíbe dañar la vegetación dunar, acceder con vehículos no autorizados, abandonar residuos, realizar fuegos o desarrollar actividades que puedan poner en riesgo la conservación del litoral. Además, clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves.

Las graves podrán sancionarse con multas de hasta 750 euros e incluyen conductas como alterar los sistemas dunares, incumplir las normas sobre animales cuando generen perjuicios, realizar vertidos o desarrollar actividades prohibidas que afecten a la seguridad o al medio ambiente. Tras esta aprobación inicial, el documento permanecerá en exposición pública antes de regresar al pleno para su aprobación definitiva.

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Otro de los acuerdos destacados fue la aprobación del convenio con Augas de Galicia para ejecutar el saneamiento y la estación depuradora de Beo, una actuación valorada en 1.249.352 euros, financiada mayoritariamente por la administración autonómica con fondos europeos. El Concello aportará la parte correspondiente y asumirá posteriormente la gestión de las instalaciones. El proyecto permitirá dotar a la parroquia de una red de colectores y una EDAR, dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos. La propuesta recibió el apoyo del PP y del PSOE, mientras que BNG y AIM optaron por la abstención.

Durante la sesión también quedaron aprobados los festivos locales de 2027, que serán el Martes de Entroido (9 de febrero) y el viernes de las Festas do Mar (20 de agosto). El pleno dio además el visto bueno a la cuenta general del ejercicio 2025 y a varios reconocimientos extrajudiciales de crédito para regularizar facturas pendientes, antes de finalizar con el habitual turno de ruegos y preguntas de los grupos de la oposición.