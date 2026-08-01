Buño contará con cerca de un millar de nuevas piezas de olería de la mano de la II Cocedura Aberta

Trabanos de carga del horno Raúl López

La "II Cocedura Tradicional Aberta", uno de los reclamos principales de la XLI Mostra da Olería de Buño, ya está en marcha. Alrededor de las 11.00 horas de este sábado dio comienzo la tradicional carga del horno del ecomuseo de Forno do Forte en el que se realiza la cocción de las piezas de barro.

Los trabajos culminaron pasadas las 14 horas y entre quienes siguieron atentamente su desarrollo figuró el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, que estuvo acompañado por el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, y por el concejal Miguel Ángel Fernández Mirás.

Corgos es el segundo representante autonómico que visita oficialmente la Mostra da Olería 2026 por cuanto el día anterior también estuvo en la misma la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.

El conselleiro de Facenda visitó este sábado el evento artesanal Cedida

Entre las 20 y las 21 horas estaba previsto encender el fuego para iniciar la cocción del barro Según apuntó Antonio Pereira 'O Rulo', presidente de la Asociación da Olería de Buño, serán alrededor de un millar de nuevas piezas de todos los tamaños.

Parte de ellas son de los propios ceramistas al tratarse de una "cocedura aberta". Otras son creaciones que se elaboraron en los cursos impartidos por los artesanos locales y las restantes pasarán a formar parte del fondo del Ecomuseo de Forno do Forte.

Los trabajos de descarga del horno comenzarán alrededor de las 11.00 horas de este domingo, día en el que el evento llega a su fin.

Desde la organización destacan que el sábado hubo mucha animación en el pueblo, que se espera continúe durante la jornada de clausura.

El programa previsto incluye una nueva demostración de manejo del torno a cargo de Pablo de Risco Estudio (12.00), a la que seguirá una actuación de música y baile tradicional con grupos de la AC Raigañas (13.00).

Por la tarde (18.00) habrá otra demostración de manejo del torno, en este caso a cargo de O Rulo.