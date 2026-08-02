El PSOE de Malpica responsabiliza al gobierno local de la pérdida de las Festas do Mar y desde el PP tildan sus críticas de "oportunismo político" 

Procesión de las Festas do Mar de MalpicaConcurrida procesión marítima celebrada ayer en Malpica en honor de la Virgen del Carmen EC

La suspensión de las Festas do Mar de Malpica, previstas para el último fin de semana de agosto, ha motivado una fuerte polémica entre el principal grupo de la oposición, el PSOE, y el grupo de gobierno del PP.

Mientras los socialistas, la suspensión evidencia la "falta de planificación e de capacidade de xestión do goberno municipal", desde el ejecutivo califican sus críticas de "demagoxia", "oportunismo polìtico" y de intentar "crear unha polémica artificial".

El anuncio de que este verano no se van a celebrar las Festas do Mar, según explica el PSOE, lo hizo el alcalde, Eduardo Parga, en el pleno de la pasada semana y es consecuencia de que la entidad que colabora en las tareas organizativas comunicó con muy poco antelación al Concello que este año no podía asumir tal responsabilidad.

Ante la falta de tiempo material para perfilar un programa en condiciones, el Concello de Malpica optó por contratar varias sesiones vermú para el último fin de semana de agosto.

La opción alternativa no convence a los socialistas, que recuerdan que es la segunda vez en apenas tres años que se cancelan las Festas do Mar, un evento que "forma parte da identidade de Malpica" y que califican de referente tanto para los vecinos como para los millares de personas que visitan la localidad en verano.

Para el grupo opositor "un goberno non pode converter en costume escudarse en que a responsabilidade é sempre doutros". Entienden así que en el contexto actual le corresponde al ejecutivo municipal "liderar a organización e buscar alternativas que eviten que Malpica quede sen unha das súas celebracións máis emblemáticas", por cuanto constituyen "un punto de encontro para os veciños, un impulso para a hostalaría, o comercio local e o turismo".

Aseguran además que no se trata de un hecho aislado, sino que "durante os últimos anos o municipio foi perdendo varios eventos e iniciativas de gran relevancia como o Nordestazo Rock, a procesión de Semana Santa ou a subvención da Deputación para a Mostra da Olería".

Respuesta de los populares

En su réplica, el grupo de gobierno del PP afirma que el comunicado difundido por el PSOE pone de manifiesto su forma de hacer política: "Moito titular, moita demagoxia e moi pouca coherencia".

Les achacan también ocultar de forma deliberada que el Concello de Malpica sigue colaborando activamente con las Festas do Mar, por cuanto"mantén a banda de música e vai financiar, xunto coa Confraría de Pescadores, a pólvora da procesión es os grupos musicais para amenizar as sesións vermú do venres, sábado e domingo".

Explican también que el ente local ya tramitó hace tiempo ante Portos de Galicia las autorizaciones de ocupación de las instalaciones portuarias durante los festejos. "Esa é a realizadas que o PSOE intenta esconder", dicen.

Acusan asimismo al grupo opositor de tener una doble moral: "Agora esixen que o Concello organice directamente as festas, pero cando este goberno impulsou actividades desde a administración municipal foron os primeiros en criticar, acusándonos de despilfarrar os cartos públicos. É evidente que para o PSOE o problema nunca é o modelo de organización, senón quen goberna", señalan.

Más adelante les reprochan que solo se preocupen por las celebraciones de la villa de Malpica, pese a que muchos núcleos en el municipio que llevan años sin poder celebrar sus fiestas patronales por carecer de comisión organizadora.

Por ello le preguntan a los socialistas si pretenden que el Concello se encargue también de los festejos de esas parroquias, "porque, de non ser así, estarían defendendo un trato de privilexio para uns veciños fronte a outros, o que sería unha auténtica discriminación".

Los responsables municipales dicen tener claro que "o Concello non pode nin debe substituír ás comisións de festas. O seu papel é colaborar, apoiar e facilitar a celebración das distintas festas do municipio, tal e como vén facendo este goberno, tanto na vila como nas parroquias, dentro das súas posibilidades e con criterios de igualdade... porque para nós non hai veciños de primeira e de segunda, nin festas de primeira e de segunda".