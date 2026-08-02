Satisfacción entre el colectivo de alfareros por los resultados de la XLI Mostra da Olería de Buño

Descarga del horno tras la cocedura tradicional Raúl López

A pocas horas del cierre del evento, el presidente de la Asociación da Olería de Buño, Antonio Pereira ‘O Rulo’, no ocultaba a media tarde del domingo su satisfacción por la gran afluencia de público que registró la Mostra da Olería de este año.

El veterano artesano reconoce que durante todo el fin de semana hubo muchos visitantes, aunque ahora falta por comprobar si ese dato se traduce también en un buen volumen de ventas.

O Rulo destaca asimismo el éxito alcanzado por la II Cocedura Tradicional Aberta, durante la que el horno del Ecomuseo de Forno do Forte superaría los 1.000 grados de temperatura.

Otro factor a tener en cuenta fue el amplio interés que despertó entre ceramistas de otros puntos del país, al punto de que acudieron en buen número a participar en la cocedura aportando sus propias piezas.

La organización de la Mostra constató la presencia de ceramistas llegados de distintos lugares de Asturias, pero también de localidades más distantes como Ávila, Segovia o Madrid, entre otras.

A cambio de poder cocer sus propias creaciones y llevárselas, todas esos ceramistas colaboraron en las tareas de carga y descarga del horno artesanal, tareas que reunieron a alrededor de cuarenta personas.

Esos trabajos comenzaron poco antes del mediodía del sábado y culminaron pasadas las 14.30 horas del domingo con la descarga de las alrededor de mil piezas de barro que se metieron dentro del horno.

Poco después, la organización de la Mostra invitó a un improvisado ‘xantar’ a base de tortillas y empanadas a todos los colaboradores.

Festa da Carroa

La cocedura tradicional fue uno de los reclamos del evento artesanal, pero hubo más. Fue el caso de las demostraciones de manejo del torno a cargo de varios artesanos o de la Festa da Carroa celebrada el sábado por la noche.

La cita estuvo bastante concurrida, a diferencia de lo que pasó en la edición del año pasado. Esta vez estuvieron a punto de agotarse las 200 raciones de churrasco y criollos dispuestas por la organización, por cuanto la cita reunió finalmente a 170 comensales.

Con esta degustación se recuerda la fiesta que organizaban antiguamente los oleiros de Buño al término de cada cocedura, fiesta a la que se invitaba a todos los trabajadores que habían tomado parte en el proceso. “O que cambiou é o menú.

"Antes dábaselle a xente caldeirada de maragota, pero como o peixe vai caro, agora temos que conformarnos con darlles churrasco”, explica O Rulo.

La Mostra da Olería de Buño 2026 también tuvo algún que otro visitante ilustre. Fue el caso del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, que pasó por Buño el sábado, y del presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, que lo hizo este domingo a título personal.