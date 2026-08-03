La fotógrafa Ana Ruiz expone  'Nordés' en La Ratona de Barizo

Exposición de Ana Ruiz Cedida

La fotógrafa Ana Ruiz (A Coruña, 1970) ofrece la exposición 'Nordés' en el restaurante y espacio cultural 'La Ratona', en Barizo (Malpica). Los faros y los paisajes de la Costa da Morte centran esta muestra inaugurada a finales de julio, en la que la autora captura la fuerza del mar y la atmósfera única del litoral de la comarca.

En "Nordés" ofrece una selección de imágenes en las que el viento, el mar y la fuerza del litoral se funden en la visión íntima de Ana Ruiz.

"Las fotografías son emociones y memoria eterna", señala la autora en su página web. Ana Ruiz mostró interés por la fotografía desde muy pequeña, influenciada por su padre y su abuelo, aprendiendo y mejorando a lo largo de los años de manera autodidacta. "Enamorada de mi tierra, Galicia, con mis fotografías transmito lo que mi alma percibe, poniendo todo el sentimiento y mirada en cada foto, mostrando lo que muchas veces no vemos a simple vista", afirma la autora.

La trayectoria de Ana Ruiz consta de varias exposiciones en distintos espacios culturales de Galicia. Destaca también por trabajos como las fotografías y el vídeo del concierto de Luar na Lubre en la presentación del disco Luar na Lubre XX. Encrucillada o la colaboración en varias publicaciones literarias. Cuenta, además, con galardones como el Premio á Mellor Fotografía do Ano en el certamen Presume de Galicia, convocado por el Clúster Turismo de Galicia, o el primer premio de A Laracha no obxectivo.