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Malpica

Malpica no tendrá Festas do Mar pero sí procesión marítima del Carmen

Será el día 23 de agosto a las 17.30 horas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/08/2026 10:49
Procesión de las Festas do Mar de MalpicaConcurrida procesión marítima celebrada ayer en Malpica en honor de la Virgen del Carmen
Procesión de las Festas do Mar de MalpicaConcurrida procesión marítima celebrada el pasado año Malpica en honor de la Virgen del Carmen
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Malpica no tendrá este año Festas do Mar, pero sí procesión marítima para honrar a la Virgen del Carmen. Será el 23 de agosto a las 17.30 horas.

Ek pesquero Mar de Naira será el encargado de portar la imagen de la Virgen del Carmen, mientras que la embarcación Os Leluchos transportará el pendón que encabezará el cortejo marítimo.

La cita volverá a reunir a embarcaciones del puerto malpicán en uno de los actos más representativos del calendario marinero de la localidad. La procesión recorrerá el litoral local hasta Seaia para rendir homenaje a la patrona de los marineros y recordar a las personas que perdieron la vida en el mar.

Con el lema “A nosa mar, a nosa xente, a nosa tradición”, la organización invita a vecinos y visitantes a participar en una jornada que volverá a convertir el puerto de Malpica en el escenario de uno de los momentos más emotivos del verano, pese a no tener programa lúdico más allá de las dos sesiones vermú que organizará el Concello.

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