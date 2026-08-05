AC Mar de Fondo: “Intentamos salvar as Festas do Mar ata o último momento”

La Asociación Cultural Mar de Fondo asegura que hizo todo lo posible para que las Festas do Mar 2026 pudiesen celebrarse y afirma que “intentamos salvar as Festas do Mar ata o último momento”. Así lo sostiene en un comunicado oficial en el que confirma que no organizará las fiestas patronales de este año y responde a las informaciones y comentarios surgidos en los últimos días.

La entidad recuerda que nunca fue la comisión de fiestas de Malpica, sino una asociación cultural que decidió implicarse de forma totalmente voluntaria para evitar que Malpica se quedase sin celebraciones cuando no existía ninguna entidad que asumiese esa responsabilidad.

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En ese sentido, destaca que durante todos estos años no solicitó cuotas ni aportaciones económicas a los vecinos, comercios o empresas, asumiendo con recursos propios tanto la contratación de artistas como la infraestructura, los seguros y el resto de gastos derivados de los eventos organizados.

Respecto a las Festas do Mar, Mar de Fondo asegura que, pese a las dificultades existentes, puso a disposición del Concello parte de la infraestructura y contrataciones de artistas que ya tenía reservadas para esas fechas con el objetivo de facilitar la organización de las fiestas. Sin embargo, explica que posteriormente tuvo conocimiento de que el Concello preparaba una programación propia sin informar previamente a la asociación y que, finalmente, la propuesta fue rechazada al considerar que ya no existía tiempo suficiente para asumir la celebración.

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El comunicado también es crítico con la colaboración institucional recibida. La asociación afirma que el apoyo del Concello fue “prácticamente inexistente” y sostiene que durante estos años se encontró con trabas, promesas incumplidas y continuos obstáculos para desarrollar actividades culturales.

Pese a ello, Mar de Fondo asegura que no busca abrir un debate político ni generar confrontación pública, insistiendo en que su único objetivo siempre fue contribuir a la vida cultural, social y económica de Malpica.

A partir de ahora, la asociación centrará su actividad en los proyectos que considera propios, como Pedra da Arca Fest, en Cerqueda, y Sisargas Fest, en Malpica, aunque deja abierta la puerta a colaborar en el futuro si el Concello o cualquier otro colectivo asume la organización de las fiestas patronales.