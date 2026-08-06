El CEIP Milladoiro de Malpica estrenará en octubre un ascensor más seguro y eficiente

Belen do Campo, en el centro, este jueves en Malpica con miembros del Concello y del centro educativo MONCHO FUENTES

El CEIP Milladoiro de Malpica contará a partir del próximo mes de octubre con un nuevo ascensor adaptado a la normativa vigente, más seguro, accesible y eficiente. La Xunta invertirá más de 36.000 euros en sustituir el antiguo elevador del centro, dentro del Plan Ben_Estar 2026 para la mejora de las infraestructuras educativas públicas.

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este jueves el colegio junto al alcalde de Malpica, Eduardo Parga, y la directora del centro, Ana Seoane, para presentar una actuación que se ejecutará durante el periodo estival con el propósito de reducir al mínimo las molestias para la comunidad educativa.

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El nuevo equipo tendrá capacidad para ocho personas y dispondrá de tres paradas con embarque sencillo, facilitando la comunicación entre las diferentes plantas del edificio. También incorporará un sistema de nivelación de precisión y comunicación bidireccional desde la cabina para reforzar la seguridad de los usuarios.

La intervención incluye asimismo la instalación de puertas automáticas telescópicas de dos hojas, con acabado en acero inoxidable y unas dimensiones adaptadas a los criterios de accesibilidad universal. Además de mejorar la movilidad dentro del centro, el nuevo ascensor permitirá disminuir en torno a un 75% el coste energético respecto al equipo actual.

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“Investir na calidade das infraestruturas educativas é investir no benestar do alumnado e do profesorado, así como nun ensino público de maior calidade”, destacó Belén do Campo durante la visita. La representante autonómica añadió que la Xunta pretende garantizar que la comunidad escolar disponga de “unhas instalacións modernas, seguras e plenamente accesibles”.

El CEIP Milladoiro fue construido hace 36 años y cuenta actualmente con 154 alumnos. Se trata, además, de un centro con una elevada participación en programas educativos. Durante el pasado curso estuvo integrado en iniciativas como E-Dixgal, Lectura e Familias, Navega con Rumbo, Plambe, Plan Proxecta, Polos Creativos y Radio Biblio.

En la Costa da Morte están previstas 35 obras en centros educativos de Malpica, Cabana, A Laracha, Coristanco, Laxe, Camariñas, Carballo, Cee, Corcubión, Dumbría, Ponteceso, Vimianzo y Zas. El presupuesto conjunto supera los 630.000 euros.