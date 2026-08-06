El Forno do Forte de Buño acogerá el concierto del Dúo Abeiro en el ciclo ‘Espazos Sonoros’
El Forno do Forte de Buño (Malpica) volverá a convertirse este otoño en escenario cultural con la llegada del ciclo Espazos Sonoros, promovido por la Diputación de A Coruña. El histórico enclave de Buño acogerá el 27 de septiembre la actuación del Dúo Abeiro, en una cita que combinará música y patrimonio con una visita dedicada a la tradición alfarera de la localidad.
El concierto forma parte de un programa que recorrerá seis espacios patrimoniales de la provincia entre el 5 de septiembre y el 8 de octubre, antes de cerrar su edición con una nueva actuación en Viena dentro del Serán Galego. Además de la propuesta musical, el público podrá participar en la actividad “Coñece o teu patrimonio”, que en Malpica estará centrada en la historia del Forno do Forte y en la tradición cerámica de Buño.
El diputado de Patrimonio, Xosé Penas, destacó que Espazos Sonoros é “un proxecto plenamente consolidado no panorama estatal” e que “aposta por outra maneira de vivir a música e de achegarse ao patrimonio”, defendendo un modelo cultural que “prioriza a calidade, a creación de públicos e a apertura do patrimonio á cidadanía”.