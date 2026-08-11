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Malpica

O Quinteiro de Buño cambia para el Campo da Culpa el escenario del concierto de A Máquina de Meter Medo de este miércoles día 12

La actuación musical en el nuevo emplazamiento de la rúa Boavista se llevará a cabo entre las 19.30 y las 20.30 horas para poder disfrutar del eclipse

Redacción Carballo
11/08/2026 22:13
Una actividad festiva organizada por la asociaciòn O Quinteiro de Buño
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Raúl López
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La asociación O Quinteiro de Buño informa de que han optado por cambiar el emplazamiento del concierto previsto para la tarde de este miércoles en la localidad oleira coincidiendo con el desarrollo del eclipse solar.

La actuación de A Máquina de Meter Medo va a tener lugar finalmente en el Campo da Culpa, situado en la rúa Boavista de la localidad, en horario aproximado de 19.30 a 20.30 horas.

Desde la entidad piden al público asistentes que no aparquen sus vehículos en las calles del barrio da Costa ni en el Campo da Culpa, a menos que se resida en esos lugares.

Advierten también que no se trata de una acto de interpretación astronómica ni del eclipse, por los que tampoco se van a entregas gafas homologadas para su visionado.

La entrada será libre hasta completar foro y en el recinto habrá servicio de bar.

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