Mondra, Radio Cos y Unto Vello se citan con la tradición marinera de Malpica

Animación en la Feira Mariñeira de Malpica el pasado año Archivo

Malpica tiene por delante uno de sus fines de semana más intensos del verano. La localidad unirá desde este viernes y hasta el domingo la XIII Feira Mariñeira y la Festa Galega, convirtiendo el puerto y su entorno en un gran escenario dedicado a la tradición, la música y la cultura marinera.

La Feira Mariñeira abrirá este viernes a las 12.00 horas. La primera jornada incluirá taller de esgrima, animación con personajes marineros y piratas y diferentes pasarrúas musicales. A partir de las 18.00 horas actuarán los Piratas de Turdión y, ya por la noche, habrá nuevas intervenciones de animación hasta las 21.30 horas.

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La música gallega tomará el relevo nocturno. A las 21.30 horas actuarán AC Raigañas, de Vilatuxe, y AC O Carcaxía, de Mégalligo e Riola, a las 22.30 llegará Unto Vello y a las 23.40 será el turno de Radio Cos.

El sábado el mercado retomará la actividad al mediodía con Piratas de Turdión, bufón zancudo, teatro de calle y música. Por la tarde y la noche continuarán los espectáculos hasta culminar a las 22.00 horas con un espectáculo de fuego y música en directo.

La programación musical volverá a tener un importante protagonismo con AC Malante, Os Gaiteiros das Illas, Do Rives y, a las 23.30 horas, Mondra, uno de los nombres destacados de la programación.

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La Feira continuará el domingo con música en vivo, piratas, teatro de calle y animación desde el mediodía. La última jornada se prolongará hasta las 21.30 horas, cuando un pasarrúas musical pondrá el cierre al programa.

Durante los tres días habrá además atracciones infantiles, juegos tradicionales y puestos gastronómicos, incluida pulpeira. El horario general de la feria será de 11.00 a 14.30 y de 18.00 a 23.00 horas.

La celebración tendrá también consecuencias para el tráfico. La calle principal de Malpica permanecerá cerrada a los vehículos desde este jueves a las 18.00 horas hasta el domingo a las 23.59. Durante ese periodo la circulación se realizará por la dársena y estará regulada mediante semáforos.