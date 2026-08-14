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Malpica

La Festa Galega y la Feira Mariñeira, los dos grandes reclamos del fin de semana en Malpica

El plato fuerte del sábado es la actuación de Mondra mientras piratas, zancudos y escupefuegos seguirán animando las calles hasta últimas horas del domingo

Redacción Carballo
14/08/2026 20:29
Feira Mariñeira 2026 (22)
A últimas horas de la tarde del viernes la Feira Mariñeira estuvo de lo más animada
Mar Casal
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Entre las múltiples posibilidades existentes en la Costa da Morte este fin de semana para disfrutar de eventos festivos destaca el caso de la localidad marinera de Malpica, que oferta el doble reclamo de la XVII Festa Galega y de la XIII Feira Mariñeira.

Ambas citas arrancaron este viernes y suponen el prólogo perfecto para las Festas do Mar del siguiente fin de semana.

La Festa Galega vive este sábado su segunda y última jornada, en la que grupos folclóricos de la AC Malante y Do Rivés volverán a compartir protagonismo con artistas ya consagrados como Mondra, cuyo concierto comenzará poco antes de la medianoche.

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Folclore y música de raíz en la Festa Galega

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Por lo que respecta a la Feira Mariñeira, inaugurada el viernes a mediodía por el alcalde, Eduardo Parga, y miembros de su gobierno, volverá a sorprender a los visitantes con sus puestos de artesanía, gastronomía y productos de alimentación y con los temibles piratas adueñándose de sus calles. 

Tanto el sábado como el domingo no faltarán los siempre vistosos espectáculos de teatro de rúa. En ambas jornadas el horario será de 11.00 a 14.30 y de 18.00 a 23.00 horas.

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La Feira Mariñeira empieza con fuerza

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