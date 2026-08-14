Malpica salva las Festas do Mar y las celebrará del 20 al 23 de agosto

Procesión de la Virgen del Carmen en Malpica, el pasado año Raúl López

Malpica tendrá finalmente sus esperadas Festas do Mar. Después de la incertidumbre sobre la celebración que hasta esta semana estaba cancelada. una iniciativa vecinal ha permitido sacar adelante los festejos, que se desarrollarán durante cuatro jornadas, del jueves 20 al domingo 23 de agosto.

El Concello de Malpica confirmó este viernes que las fiestas se celebrarán y destacó especialmente la iniciativa del vecino Pedro Pérez Martelo, que decidió dar el paso y ponerse al frente de la organización para evitar que el municipio se quedase este año sin una de sus grandes celebraciones.

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La noticia fue recibida con entusiasmo entre los vecinos, aunque la organización tendrá que trabajar ahora contrarreloj. El propio cartel con el que se anuncia la recuperación de las fiestas reconoce que el tiempo apremia: “Sabemos que imos co tempo xusto, pero imos loitar todos para pasalo ben e celebralas como nos merecemos”.

El Concello también quiso reconocer públicamente el esfuerzo que supone asumir la organización con tan poco margen y agradeció la iniciativa y la implicación de Pérez Martelo para garantizar la continuidad de los festejos.

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La maquinaria organizativa ya está, por tanto, en marcha para preparar cuatro días de festejos. Por el momento todavía no se ha dado a conocer el programa de actuaciones y actividades que acompañará a las Festas do Mar 2026, pero sí están confirmadas las fechas: 20, 21, 22 y 23 de agosto.

La organización ha abierto además una campaña de colaboración para ayudar a sacar adelante los festejos. Las personas interesadas pueden realizar sus aportaciones en varios establecimientos de Malpica: el Estanco de Vanessa de Carabel, Elemoba y Doces&Mecos. Para obtener más información también se puede contactar directamente con Pedro Pérez Martelo.