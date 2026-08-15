El malpicán Walter Pardo reclama a Pesca un nuevo reparto de la cuota de sardina 

Walter Pardo Añón, portavoz del grupo municipal del PSOE de Malpica Cedida

El portavoz socialista de Malpica y secretario de Pesca del PSdeG provincial de A Coruña, Walter Pardo, ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la preocupación por la situación que atraviesa la flota gallega del cerco y reclama una revisión del actual sistema de distribución de las cuotas de sardina. Su propuesta pasa por introducir un modelo más flexible que permita aprovechar las posibilidades de pesca que quedan sin utilizar y tenga en cuenta la actividad y el empleo generado por cada embarcación.

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Pardo ha remitido una carta al ministro en la que advierte de que actualmente existen armadores gallegos que ya han agotado la cantidad de sardina que tienen asignada y, por tanto, no pueden continuar capturando esta especie pese a que existe recurso y demanda en las lonjas. Una situación que considera “difícil de entender” cuando, al mismo tiempo, hay posibilidades de pesca que no llegan a consumirse completamente en otros puntos del Estado.

El socialista considera necesario analizar si el actual sistema responde realmente a las necesidades de la flota. “Non debemos limitar o debate a canto lle corresponde a cada territorio”, sostiene Pardo, que plantea abordar la gestión desde el aprovechamiento eficiente y sostenible de una cuota que corresponde al conjunto del Estado.

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Entre sus propuestas figura estudiar cuánto se consume realmente cada año y qué cantidades quedan sin utilizar, así como en qué momento de la campaña se produce esa disponibilidad. También plantea avanzar hacia una cuota global para la flota frente a las asignaciones individuales e inamovibles de cada barco.

Non debemos limitar o debate a canto lle corresponde a cada territorio Walter Pardo

Esta fórmula, precisa, no supondría eliminar los límites de captura, sino distribuir las posibilidades de pesca atendiendo a criterios como el número de tripulantes, la capacidad de cada embarcación y sus días efectivos de actividad. “Deste xeito, a distribución das posibilidades de pesca estaría vinculada á actividade real de cada embarcación e ao emprego que xera”, explica.

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Pardo propone además una gestión dinámica durante la campaña, de manera que las cantidades que una embarcación no vaya a consumir puedan quedar disponibles para otras que sí tengan capacidad para pescarlas. También solicita facilitar las transferencias o adquisiciones de cuotas sobrantes.

Todo ello, recalca, debería mantenerse dentro de los límites científicos que garanticen la conservación del recurso. “Non é reclamar privilexios para Galicia nin prexudicar a outras comunidades pesqueiras”, señala. El objetivo, afirma, es conseguir que “ningún barco teña que deixar de traballar mentres exista cota que poida ser utilizada legalmente”.