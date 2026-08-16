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Malpica

La imaginación vuelve a tomar Area Maior con el Concurso de Barcanas y Castillos de Arena

Las inscripciones pueden realizarse en el centro cívico el mismo viernes en la playa malpicana

A. Pérez Cavolo
16/08/2026 19:27
Una de las pasadas ediciones del concurso en Malpica
Archivo 
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La playa de Area Maior de Malpica volverá a convertirse este viernes en un enorme taller al aire libre. Arena, agua y mucha imaginación serán los principales ingredientes de la XXIV edición del Concurso de Barcanas y Castillos de Arena.

El certamen comenzará a las 10.30 horas, momento a partir del cual los participantes podrán ponerse manos a la obra para levantar sus construcciones. Tendrán dos horas y media para dar forma a sus propuestas, ya que a las 13.00 horas deberán estar finalizados todos los trabajos.

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Cinco minutos después se abrirá la votación del público, que tendrá también capacidad para decidir uno de los reconocimientos de esta edición. A las 13.30 horas está prevista la comunicación de los ganadores y la posterior entrega de premios.

El concurso establece cuatro modalidades. La categoría infantil está reservada para menores de hasta 10 años, mientras que la amateur permitirá participar a partir de esa edad. A ellas se suma la modalidad de barcanas, destinada específicamente a la elaboración de estas embarcaciones tradicionales en arena, y el premio especial del público, que reconocerá la escultura que consiga más votos entre los asistentes.

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En total se repartirán seis premios, con trofeos y vales que alcanzarán los 130 euros, además de los reconocimientos correspondientes a las categorías especial e infantil.

Las personas interesadas todavía pueden formalizar su participación a través del departamento de Educación y Cultura, en el Centro Cívico de Malpica, o directamente en la playa de Area Maior en los horarios establecidos por la organización.

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