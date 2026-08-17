Malpica calienta motores para disfrutar de sus Festas do Mar

Las Festas do Mar de Malpica del pasado año Archivo

Malpica calienta motores para celebrar desde este jueves y hasta el domingo sus Festas do Mar. Serán cuatro jornadas en las que se sucederán verbenas, sesiones vermú, pasacalles y actos religiosos antes de la esperada procesión marítima.

El programa arrancará con una verbena en en la zona del travelift con La Bamba y DJ Roy. El viernes, la A.C. Malante recorrerá las calles con su pasacalles, mientras que el Dúo Venegay se encargará de la sesión vermú. Por la noche estarán en el puerto Los Platinos y los DJ Sara Pose y L. Macaro.

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El sábado volverá a abrir la jornada la A.C. Malante. Judith de Cundíns protagonizará la sesión vermú y por la noche la fiesta continuará con Grupo Alkar y la discomóvil CDC.

El domingo concentrará los actos más vinculados a la tradición marinera. Tras un nuevo pasacalles de la A.C. Malante, a las 12.30 horas se celebrará la misa solemne. Laura Añón, Eric Hidalgo y J.J. Compota animarán después la sesión vermú.

El momento central llegará a las 17.30 horas con la procesión marítima, una de las estampas más esperadas de las fiestas.