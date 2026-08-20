Malpica licita las obras de mejora de los caminos de Pedrosa, en Leiloio, y de Pontella a Beo, en Vilanova

Mapas con los trazados, en rojo, de los viales sobre los que se va a actuar Cedida

El Concello de Malpica tiene en proceso de licitación las obra de mejora del camino de Pedrosa, en la parroquia de Leiloio, y del camino que une Pontella con Beo, en la parroquia de Vilanova. Ambos viales están bastante deteriorados por el paso del tiempo.

Las actuaciones están incluidas en el programa de ayudas de la Consellería de Medio Rural para “Actuaciones en caminos rurales en el período 2026-2027”.

El proyecto contempla la renovación de los firmes, sin modificación sustancial del trazado de los caminos, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y circulación para vecinos y resto de usuarios.

La actuación en el camino de Pedregosa cuenta con un presupuesto de 24.284,19 euros, mientras que la correspondiente al camino que va de Pontella a Beo asciende a 32.473,46 euros.

El presupuesto de licitación de las obras es de 81.725,34 euros, IVA incluido, y el plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de tres meses.

Desde el Concello de Malpica se destaca la importancia de estas actuaciones para mejorar las comunicaciones y facilitar los desplazamientos diarios, al tiempo que se continúa avanzando en la renovación de las infraestructuras municipales y en la mejora de la calidad de vida en los diferentes núcleos del municipio.