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Malpica

Malpica licita las obras de mejora de los caminos de Pedrosa, en Leiloio, y de Pontella a Beo, en Vilanova

Las actuaciones supondrán una inversión de algo más de 81.000 euros y contarán con una ayuda de la Consellería de Medio Rural

Redacción Carballo
20/08/2026 17:36
Mapas con los trazados, en rojo, de los viales sobre los que se va a actuar
Mapas con los trazados, en rojo, de los viales sobre los que se va a actuar
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El Concello de Malpica tiene en proceso de licitación las obra de mejora del camino de Pedrosa, en la parroquia de Leiloio, y del camino que une Pontella con Beo, en la parroquia de Vilanova. Ambos viales están bastante deteriorados por el paso del tiempo.

Las actuaciones están incluidas en el programa de ayudas de la Consellería de Medio Rural para “Actuaciones en caminos rurales en el período 2026-2027”.

El proyecto contempla la renovación de los firmes, sin modificación sustancial del trazado de los caminos, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y circulación para vecinos y resto de usuarios. 

La actuación en el camino de Pedregosa cuenta con un presupuesto de 24.284,19 euros, mientras que la correspondiente al camino que va de Pontella a Beo asciende a 32.473,46 euros. 

El presupuesto de licitación de las obras es de 81.725,34 euros, IVA incluido, y el plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de tres meses. 

Desde el Concello de Malpica se destaca la importancia de estas actuaciones para mejorar las comunicaciones y facilitar los desplazamientos diarios, al tiempo que se continúa avanzando en la renovación de las infraestructuras municipales y en la mejora de la calidad de vida en los diferentes núcleos del municipio.

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