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Malpica

Dos encapuchados asaltan el Eroski de Cerqueda y huyen con la caja fuerte

Los individuos huyeron en un todoterreno robado a un empresario de Pazos, en Ponteceso

A. Pérez Cavolo y M. Negreira
21/08/2026 13:22
Esta mañana ya estaban reponiendo la cristalera rota por la que los ladrones accedieron al local
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Dos individuos con el rostro cubierto irrumpieron sobre las dos de la madrugada de este viernes en el supermercado Eroski de Cerqueda, en Malpica. Los asaltantes rompieron violentamente una de las cristaleras del establecimiento, accedieron al interior y se dirigieron hasta la zona de la caja fuerte, que consiguieron sacar del local antes de emprender la huida.

La entrada hizo saltar las alarmas del local y alertó a los propietarios, que se desplazaron inmediatamente hasta el supermercado. Llegaron justo cuando los dos individuos escapaban con la caja fuerte a bordo de un Nissan Patrol y comenzaron a seguirlos por una pista cercana.

La huida se prolongó hasta la zona de Arixón. Allí, los asaltantes terminaron abandonando el todoterreno y continuaron a pie por el monte, dejando atrás la caja fuerte, que permanecía en el interior del vehículo y pudo ser recuperada por sus propietarios.

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Durante la escapada, además, a uno de los ladrones se le cayó la careta con la que ocultaba el rostro, un elemento que se suma a las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del supermercado y que podría contribuir a esclarecer lo sucedido.

El Nissan Patrol utilizado para cometer el robo también había sido sustraído. El vehículo pertenece a un empresario maderero de Pazos, en Ponteceso, y había sido robado antes del asalto al establecimiento de Cerqueda.

Los responsables del supermercado presentaron una denuncia ante la Guardia Civil, que investiga los hechos y trata ahora de identificar a los dos autores. Para ello se están revisando las grabaciones del sistema de videovigilancia del establecimiento.

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Aunque la caja fuerte pudo finalmente recuperarse, el asalto dejó importantes desperfectos en el local. Los propietarios, visiblemente afectados por lo sucedido, cifran los daños en más de 2.000 euros, principalmente por la entrada violenta al supermercado.

Las reparaciones comenzaron apenas unas horas después del robo. A lo largo de esta mañana, una empresa de Carballo ya trabajaba en Cerqueda para retirar los elementos dañados y reponer los cristales destrozados durante el asalto.

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