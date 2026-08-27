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Malpica

El Concello de Malpica reparará distintas pistas de la parroquia de Mens

La actuación, incluida en el POS Adicional 2/2025, cuenta con un presupuesto de licitación de 49.040,85 euros y un plazo de ejecución de tres meses

Redacción Carballo
27/08/2026 17:21
Las pistas sobre las que se va a actuar están bastante deterioradas por el paso del tiempo
Las pistas sobre las que se va a actuar están bastante deterioradas por el paso del tiempo
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El Concello de Malpica inició el procedimiento de licitación del proyecto 'Mellora da capa de rodadura de camiños en Mens', actuación incluida en el POS Adicional 2/2025 que permitirá mejorar el estado de varias pistas de la parroquia y reforzar la seguridad para peatones y conductores.

El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 49.040,85 euros, IVA incluido, y establece un plazo de ejecución de tres meses. 

Las obras previstas incluyen diferentes trabajos destinados al acondicionamiento y mejora de los caminos. Entre ellos se encuentran la limpieza de cunetas, tubos y pasos de agua, así como el acondicionamiento de las márgenes y el perfilado de los taludes. 

También se llevarán a cabo actuaciones de saneamiento de los elementos existentes y la aplicación de una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente, con un espesor de cinco centímetros, con el objetivo de mejorar las condiciones del firme y prolongar su durabilidad.

Por último, se acometerán las necesarias actuaciones de señalización horizontal y vertical.

Desde el Concello destacan que esta intervención permitirá seguir avanzando en la mejora y conservación de la red viaria municipal, dando respuesta a las necesidades existentes en las distintas parroquias.

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