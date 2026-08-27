El Concello de Malpica reparará distintas pistas de la parroquia de Mens

Las pistas sobre las que se va a actuar están bastante deterioradas por el paso del tiempo Cedida

El Concello de Malpica inició el procedimiento de licitación del proyecto 'Mellora da capa de rodadura de camiños en Mens', actuación incluida en el POS Adicional 2/2025 que permitirá mejorar el estado de varias pistas de la parroquia y reforzar la seguridad para peatones y conductores.

El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 49.040,85 euros, IVA incluido, y establece un plazo de ejecución de tres meses.

Las obras previstas incluyen diferentes trabajos destinados al acondicionamiento y mejora de los caminos. Entre ellos se encuentran la limpieza de cunetas, tubos y pasos de agua, así como el acondicionamiento de las márgenes y el perfilado de los taludes.

También se llevarán a cabo actuaciones de saneamiento de los elementos existentes y la aplicación de una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente, con un espesor de cinco centímetros, con el objetivo de mejorar las condiciones del firme y prolongar su durabilidad.

Por último, se acometerán las necesarias actuaciones de señalización horizontal y vertical.

Desde el Concello destacan que esta intervención permitirá seguir avanzando en la mejora y conservación de la red viaria municipal, dando respuesta a las necesidades existentes en las distintas parroquias.